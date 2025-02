¿El Reino del Planeta de los Simios logrará darle por fin el Oscar a la franquicia por Mejores Efectos Visuales?

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - El cine evoluciona constantemente, y una de sus herramientas más poderosas para cautivar al público es el uso de efectos visuales. En una era donde el entretenimiento está al alcance de la mano, la industria busca nuevas formas de atraer espectadores a las salas, y la espectacularidad visual sigue siendo un factor clave. En este contexto, la categoría de Mejores Efectos Visuales en los Premios Oscar no solo premia la creatividad y la tecnología, sino que también establece un estándar de calidad que las producciones deben alcanzar.

Un claro ejemplo de esta evolución es la franquicia El planeta de los simios, cuya más reciente entrega, El Reino del Planeta de los Simios (Kingdom of the Planet of the Apes), fue nominada en la 97ª edición de los Premios de la Academia. Sin embargo, a pesar de su impresionante legado y avances tecnológicos, la saga aún no ha logrado llevarse el codiciado galardón. ¿Será este el año en que finalmente consiga la victoria?

Desde su estreno en 1968, El planeta de los simios ha sido una franquicia pionera en el uso de efectos visuales y maquillaje prostético. En aquella época, el trabajo del legendario John Chambers en la caracterización de los simios fue tan innovador que la Academia le otorgó un Oscar Honorífico por sus logros. Este reconocimiento sentó las bases para la creación, años después, de la categoría de Mejor Maquillaje y Peinado.

Ahora bien, las entregas más recientes de la saga han llevado esta evolución aún más lejos con el uso de captura de movimiento y animación digital. Desde Rise of the Planet of the Apes (2011) hasta War for the Planet of the Apes (2017), el equipo de efectos visuales ha perfeccionado la fusión entre actuación y tecnología, permitiendo que los personajes digitales transmitan emociones de manera sorprendentemente realista.

Sin embargo, a pesar de sus múltiples nominaciones en esta categoría, las tres entregas anteriores fueron superadas por producciones como Hugo (2011), Interstellar (2014) y Blade Runner 2049 (2017).

Este año, El Reino del Planeta de los Simios compite contra títulos como Alien: Romulus, Dune: Part Two, Wicked y Better Man. Curiosamente, todas las películas nominadas, excepto Wicked, cuentan con efectos visuales creados por la prestigiosa empresa Weta FX, la misma compañía que ha desarrollado los efectos de la franquicia desde hace más de una década.

Sin embargo, lo que distingue a este filme de sus competidores es su legado y la evolución tecnológica que ha mostrado con cada entrega, pues la cinta no solo presenta una mejora en la fidelidad de los efectos visuales, sino que también logra una integración perfecta entre la actuación y la animación digital.

El equipo de efectos visuales, liderado por Erik Winquist, Stephen Unterfranz, Paul Story y Rodney Burke, ha logrado un nivel de realismo sin precedentes. Gracias a los avances en la captura de movimiento, los simios en esta nueva entrega muestran expresiones faciales, posturas y movimientos increíblemente detallados, lo que hace que el público olvide que está viendo personajes generados por computadora.

Uno de los aspectos más impresionantes del filme es cómo la tecnología permite que los actores en trajes de captura de movimiento aporten una dimensión emocional genuina a sus interpretaciones. Este nivel de detalle ha generado debates sobre si el mérito recae en la actuación o en los efectos visuales, un dilema que podría haber influido en la falta de premios para la franquicia en el pasado.

No obstante, el lanzamiento físico y digital de El Reino del Planeta de los Simios incluye una característica especial que permite ver el antes y después de los efectos visuales, destacando la colaboración entre actores y artistas digitales.

¿Será finalmente el año de El Reino del Planeta de los Simios?

La industria cinematográfica ha reconocido en múltiples ocasiones la excelencia técnica de la franquicia, pero nunca le ha otorgado el premio en efectos visuales. Con su impresionante realismo y la evolución de su tecnología, Kingdom of the Planet of the Apes tiene méritos suficientes para romper esa tendencia en la próxima ceremonia de los Oscar.

Más allá del resultado final, esta película reafirma el impacto que la franquicia ha tenido en la industria y su papel en la evolución del cine digital. Ganar o no, esta franquicia seguirá siendo un referente en la historia de los efectos visuales.

Fuente: Tribuna