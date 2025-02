Filtran reacción de Yanet García tras la boda de su exnovio, Lewis Howes y Martha Higareda

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado fin de semana, la actriz Martha Higareda y Lewis Howes contrajeron nupcias en una romántica ceremonia llena de color y alegría, en las costas de México. Según declaraciones de Yordi Rosado, la unión entre ambas celebridades resultó algo hermoso de ver, puesto no había presenciado tanto amor en una boda como el que vio en la mencionada ceremonia, donde tanto novio como novia lucían radiantes.

Como era de esperarse, el nombre de Yanet García no tardó en ser mencionado por los miembros de la prensa. Y es que, como muchos sabrán, ‘la chica del clima’ fue pareja de Lewis Howes, de hecho tuvo que abandonar su trabajo en México para irse a vivir con el exjugador de la NFL en Estados Unidos y aunque todo parecía indicar que su relación estaba a punto de prosperar, la realidad es que esto no fue así.

Según lo dicho por García, en aquel entonces, comenzó a tener problemas con Lewis Howes, luego de abrir su cuenta de creación de contenidos en una famosa página para adultos. Esta situación generó tensión entre los dos y paulatinamente terminaron su relación. Según lo dicho por Yanet, apenas un par de semanas después el atleta ya se encontraba disfrutando de la vida en Tulum, junto a Martha Higareda.

Esta situación provocó que la gente viera a la actriz de Amarte Duele como la tercera en discordia en la relación entre Lewis y Yanet García. Derivado de todas estas tensiones, es natural que la gente haya querido averiguar cuál fue su reacción tras enterarse de la boda de Higareda y su expareja, pero la realidad es que no parece que haya ocurrido nada por el lado de la exchica del clima de Hoy, quien aparentemente tuvo una jornada normal en este fin de semana.

¿Quién es Yanet García?

Yanet García es originaria del estado de Monterrey y es una reconocida modelo, actriz, influencer y presentadora de televisión; sin embargo, sus estudios no estaban relacionados con el mundo del entretenimiento, ya que, estudió la carrera de contaduría pública, así como también se certificó como coach de nutrición en Institute for nutrition en Nueva York. No fue sino hasta tiempo después que entró a estudiar cine en la Escuela de Cine de la Gran Manzana.

Fuentes: Tribuna