Issabela Camil hunde a Luis Miguel: Manda contundente mensaje tras ganar demanda a su serie

Ciudad de México.- La reconocida actriz y presentadora, Issabela Camil, ha decidido salir a terminar de hundir a Luis Miguel, debido a que ya rompió el silencio, con un contundente mensaje, a escasos días de logró ganar demanda contra su serie. Un juez confirmó la decisión de eliminar las escenas sexuales denunciadas por la actriz en Luis Miguel, La Serie, luego de que la FGR ordenó a Netflix días antes bajar las imágenes por violar el derecho a la intimidad sexual de la famosa y la representación que se hace de ella en la producción.

Durante una entrevista para el programa Venga la Alegría, la también esposa de Sergio Mayer externó su negativa para hablar públicamente sobre esta situación, asegurando que por el momento se encuentra concentrada en una faceta muy importante de su vida. "No", dijo tajante la actriz ante las interrogantes sobre el tema, además de indicar actualmente está concentrada en la promoción de un nuevo proyecto profesional: "Sí, mi trabajo es prioridad, sí".

Con respecto al apoyo que ha recibido de su marido en este delicado caso, la hermana de Jaime Camil señaló que no descarta seguir el consejo que le ha dado el exintegrante Garibaldi para contar su versión de este y otros puntos de su vida personal: "Hace poquito Sergio me dijo: 'ya escribe un libro', y no sé si un libro, tal cual como libro, libro, pero, tal vez unos como pasajes, tengo ahorita muchas cosas, estamos con la línea que acabamos de lanzar de Mayer Camil.

Y hablando de esta faceta empresarial, la actriz de Lo Qué La Vida Me Robó confirmó que tanto ella como su pareja venderán productos de belleza, pero sin afectar la piel de sus clientes: "No, no me gustó el Bótox, o sea, sí me he puesto cosas y digo: 'híjole, no me encanta por aquí, esto no es lo que quiero seguir'. Estos tratamientos que hago, que ayudan al colágeno, pero más allá, algo invasivo, algo que sangre, no, eso sí, todavía no".

Cambiando radicalmente de tema, Camil finalmente contó que tanto Sergio como ella suelen celebrar San Valentín, conocido como el Día del Amor y la Amistad, de una forma muy particular y no enloquecen con planes para esa fecha en específico: "No tenemos plan todavía, tal vez no son esas cosas de: 'ay, el viaje', sino, recados inesperados, no sé, momentitos, que uno le roba a la cotidianidad para darle ese lugar al amor".

Cabe mencionar que Issabela fue pareja sentimental del intérprete de Suave y La Incondicional cuando ambos eran muy jóvenes, aunque la artista nunca ha dado muchos detalles sobre su vida privada. Los nuevos cambios en la ley mexicana señalan que incurre en un delito quien divulgue, comparta, distribuya o publique imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento. De acuerdo a la Ley Olimpia, que es en la que se basa este caso, también se comete una infracción cuando las imágenes son representadas por una tercera persona, pero la víctima es plenamente identificable, caso de Camil en la serie, interpretada por Camila Sodi.

Fuente: Tribuna del Yaqui