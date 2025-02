Jalen Hurts humilla a Chiefs y Travis Kelce; supera propuesta de matrimonio a Taylor Swift

Comparta este artículo

Nueva Orleans, Estados Unidos.- Además de haber aplastado a los Kansas City Chiefs, el mariscal de campo, Jalen Hurts, también consiguió humillar a Travis Kelce fuera del juego, en la zona del amor, pues afirman que superó la propuesta de matrimonio, que supuestamente le haría a su pareja, la famosa cantante estadounidense, Taylor Swift, con este detalle junto a su prometida, Bry Burrows.

El pasado domingo 9 de febrero del 2025, se esperaba que los Chiefs hicieran historia en el Super Bowl LIX, sin embargo, recibieron una brutal paliza por parte de los Philadelphia Eagles, cerrando con un marcado 22 a 40, en el que la mitad del tiempo, el quipo de Patrick Mahomes se mantuvo en un completo cero, recuperándose en los últimos minutos de partido. Además de este histórico tricampeonato, se creía que el ala cerrada iba a arrodillarse sobre el campo y pedirle a Swift que fuera su esposa.

Aunque Kelce siempre se negó a dar declaraciones al respecto, los fans de la intérprete de You Belong To Me, esperaban ansiosos este triunfo y la propuesta, los cuales jamás llegaron. Ante ambas perdidas, el nombre de Hurts, quaterback de los Eagles, no solo sonó por su magnífico desempeño en el campo, sino a que supuestamente se haya casado con su prometida, Bry Burrow, antes del partido más importante en la NFL.

Jalen con su pareja, Bry en el Super Bowl 2025. Internet

Los fans más detallistas, notaron que Burrows al momento de abrazar al mariscal de campo y besarlo para felicitarlo por su victoria, dejó ver un nuevo anillo sobre su dedo, en el que tiene la argolla de compromiso. Por la forma de esta joya, se ha dicho que se trata de una alianza de matrimonio, por lo que aparentemente se habrían casado entre el pasado domingo 2 de febrero y el 9 de febrero, y que además del triunfo de su equipo, también celebrará su luna de miel.

De igual manera, en el Daily Mail afirman que en el dedo de Hurts, antes del partido también se le pudo ver una argolla de matrimonio en su dedo anular. De ser cierta la boda en Nueva Orleans, sin duda supera el que Kelce le hubiera propuesto ser su esposa a la querida intérprete de Bad Blood. Hasta el momento, ni Hurts ni Barrow han dado una respuesta a estas especulaciones de matrimonio.

Taylor y Travis en el Super Bowl 2024. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui