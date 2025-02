Le dispararon en el ojo: Actriz sobrevive de milagro al impacto de bala y este es su estado

Comparta este artículo

Estados Unidos.- La reconocida actriz de 40 años, Christy Carlson Romano, desgraciadamente vivió un momento aterrador en el que pudo perder la vida, pues le dispararon en el ojo, mientras que se encontraba celebrando a su esposo, Brendan Rooney, el cual mediante sus redes sociales compartió el estado de salud de la madre de sus ojos tras este terrible accidente que llevó a la estrella de Disney Channel al hospital.

Carlson pensando en darle la mejor fiesta de cumpleaños a su esposo, lo llevo junto amigos y familiares a un campo en el que disparan a palomas de arcilla para mejorar la puntería, sin imaginarse que el descuido de otros grupo de amigos casi le cuesta el ojo y la vida, pero que afortunadamente no pasó. Rooney declaró que estaba viva y sana: "Eres la mujer más valiente, fuerte, estoica que jamás he conocido. Estoy tan agradecido de que estés viva. Tan agradecido de que seas la madre de nuestras hijas. No sabría qué hacer sin ti. Te amo más que a la vida".

Tras el mensaje de su esposo, Christy tomó su cuenta de Instagram para compartir un video en el que señaló que el 7 de febrero del 2025, pensando que pasaría un día familiar asombroso, unos "irresponsables" dispararon a la dirección en la que ellos se encontraban y la bala le dio una pulgada debajo de su ojo: "Hubo otra fiesta con nosotros y dispararon inseguramente en la dirección equivocada y me dispararon en la cara. Recibí el disparo en el ojo. No fue nada divertido".

Aunque los doctores le han dicho a la actriz que se encuentra bien y parece ser que no perderá la vista y su vida no corre peligro, deben de esperar a extirparle los fragmentos de bala, debido a que sería muy riesgoso hacer algo en ese preciso momento y sí causarían daño: "Parece que habrá que esperar a que pase un tiempo y todo se asiente. Recibí el impacto en cinco lugares, uno a menos de una pulgada del centro del ojo".

Christy finalizó su publicación con un mensaje reflexivo, asegurando que “vio su vida pasar frente a sus ojos”, por lo que se siente profundamente agradecida de seguir viva, pidiendo a sus seguidores que al ir a ese tipo de actividades siempre deben de ser cuidadosos a donde apuntan y estar alerta a su alrededor para prevenir que una situación como la de ella vuelva a ocurrir y esta sí termine en una tragedia.

