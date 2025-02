"Ahora quiere manipularnos con Julián, ni a él lo deja": Imelda Tuñón hacia Maribel Guardia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunas semanas se desató uno de los escándalos más grandes en la industria de la farándula mexicana, en el que la querida actriz y bailarina Maribel Guardia se lanzó en contra de su nuera, Imelda Tuñón, a quien acusó de violencia familiar por no cuidar de la manera adecuada a su nieto, José Julián Figueroa. Según la demanda, la joven se iría por varios días de fiesta y volvería en estado inconveniente: ya sea bajo la influencia del alcohol o de sustancias ilegales.

Por otro lado, Maribel hizo especial énfasis en que Imelda metería a algunos hombres a su hogar, mientras que José Julián se encontraba en casa, exponiéndolo así a diversos riesgos. En un giro de acontecimientos, Tuñón se ausentó de la presentación de una obra de teatro en la que trabajaría; según lo dicho por la rubia, decidió faltar porque ha estado sufriendo amenazas de números desconocidos, hecho que indirectamente se le atribuyó a Guardia.

Durante la jornada del pasado lunes 10 de febrero, Maribel emitió un comunicado en el que señaló que ella es fiel creyente de los procesos legales y negó categóricamente tener algo que ver con las amenazas que Imelda habría estado recibiendo: “Jamás intentaría resolver un conflicto a través de la fuerza o la intimidación; tan es así que acudimos ante las autoridades para que ellos sean quienes diriman este asunto de acuerdo con la Ley”, aseguró la actriz de Corona de Lágrimas en un comunicado a través de sus redes sociales.

Por su parte, Imelda Tuñón mostró que su paciencia estaba comenzando a llegar a sus límites al compartir una fotografía que la propia Maribel compartió en días anteriores, a manera de conmemoración por la muerte de Julián Figueroa, dado a que recién fue día 9 del mes, fecha en la que falleció el cantante. Esta situación fue mal vista por la también cantante, quien lanzó un mordaz mensaje.

“Ahora quiere manipularnos con Julián, ni a él lo deja descansar en paz. Ya entreguen al niño con su mamá, donde debe de estar y tomen las medidas que corresponden”, señaló Imelda, mientras arrobaba a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y a otros miembros de las autoridades.

Cabe señalar que, hasta el momento, Maribel Guardia no parece haber reaccionado ante las palabra de quien alguna vez fue su nuera. Por otro lado, se sabe que la actriz de Esta historia me suena y ¡Qué madre tan padre! Continuará con la custodia del menor, hasta que se resuelva en su totalidad el pleito legal entre ambas mujeres, el cual parece que aún no tendrá fin, por lo que seguiremos pendientes de cualquier cambio que pudiese registrarse.

