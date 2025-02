Amiga de Imelda Tuñón filtra amenazas tras exponer a la actriz: "Narcisista y psicópata"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia parece haber crecido de tal manera que una gran cantidad de personas, allegadas a ambas famosas, han comenzado a salir a hablar en favor de ellas. Las declaraciones siguen siendo contrarias y hasta el momento de redacción de esta nota, los propios medios de comunicación se han manifestado contrariados, puesto hay quienes abogan por la joven y otros más por la actriz de Corona de Lágrimas.

Es bajo este contexto que una nueva voz se ha sumado al debate, en esta ocasión se trata de la sobrina de Omar Chaparro, quien llegó a ser cercana a Tuñón y a Julián Figueroa, se trata de nada más y nada menos que de Nagibe Abbud, misma que filtró unos audios en los que la rubia hablaba sobre temas fuertes como lavado de dinero, así como también se hace mención de la exsuegra de la también cantante, Maribel Guardia.

Luego de que esto saliera a la luz, Nagibe Abbud volvió a tener un encuentro con los medios de comunicación donde, de manera inevitable, se tocó el tema de Imelda y sus palabras habrían resultado poco más que preocupantes, puesto asegura que la joven la habría amenazado por romper el silencio; sin embargo, esto no parece importarle a la joven, quien anunció que considera que vale la pena exhibir a Tuñón.

Nagibe insistió que sabía en lo que se estaba metiendo, pero resaltó que no tenía miedo en poner en riesgo su bienestar: “Yo no pondría en riesgo mi seguridad si no valiera la pena. Ese niño vale la pena, como por todos los animales por los que he luchado, ese niño vale la pena y si me muero, que sea por bien”. Por otro lado, Abbud resaltó que, en otras ocasiones ha sido cuestionada sobre por qué habla tan bien de Julián Figueroa, señalando que no es que lo haga, sino que él era así.

Según lo dicho por Abbuc, Julián siempre le pareció una buena persona, quien estaba muy enfocado hacia lo espiritual, mientras que la relación con Imelda Tuñón siempre fue muy tóxica: “Era una relación muy tóxica. La gente dice que yo hablo muy bien de Julián, no es que yo hable bien de Julián, es el Julián que yo conocí, era protector, es el que estaba trabajando en un proyecto humanitario para salvar a Acapulco, para reconstruir a Acapulco (…) Imelda lo maltrató muchas veces enfrente de mí, por eso yo soy testigo, le pegaba”, aseguró.

