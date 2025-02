Claudia Álvarez da detalles sobre la boda de Martha Higareda y manda mensaje a la actriz

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Corría el año 2004, cuando TV Azteca se encontraba estrenando Las Juanas, una telenovela en la que cinco medias hermanas se reunían para conocer a su padre. Dicho melodrama resultó ser todo un éxito para la competencia de Televisa ya que reunía a una gran cantidad de talentos. Al mismo tiempo, se conocieron dos actrices que colaboraron en el proyecto, Claudia Álvarez y Martha Higareda.

A más de 20 años de este hecho, las dos famosas continúan siendo grandes amigas, hecho que quedó en claro el pasado fin de semana, cuando la actriz de No Manches Frida contrajo nupcias con el exatleta de la NFL, Lewis Howes, puesto Álvarez acudió como una de las celebridades al evento. Si bien, la ceremonia fue el sábado 8 de febrero, la realidad es que las imágenes y las declaraciones continúan saliendo a la luz.

Claudia Álvarez va a la boda de Martha Higareda

Créditos: Instagram @claudiaalvarezo

Un ejemplo de ello es el ocurrido con la propia actriz de Simplemente María o Un Buen Divorcio, quien durante la jornada del pasado lunes 10 de febrero, compartió un carrusel de fotografías, en el que se aprecian los mejores momentos de la boda, como por ejemplo, el hermoso beso que tanto Martha y Lewis protagonizaron en frente de varios mariachis, así como algunas fotos en las que la histrionista de Amarte Duele disfrutaba de la presencia de sus amigas.

Por su parte, Álvarez no perdió la oportunidad para enviarle un hermoso mensaje a quien alguna vez representó a su hermana en la ficción, en el que no le deseaba nada más que felicidad, al mismo tiempo que aseguraba que notó el gran amor que se respiraba en la fiesta: “En la boda de un ángel en mi vida, Martha Higareda, la felicidad se siente en mi corazón de verte junto al hombre de tus sueños, Lewis Howes, no encuentro las palabras para expresar lo que significa para mi el festejo de tu amor Marthita”, declaró la histrionista.

Claudia Álvarez felicita a Martha Higareda

Créditos: Instagram @claudiaalvarezo

El discurso de Claudia continuó señalando todos los deseos que tenía para la recién formada pareja, entre ellos, se podía hacer mención del crecimiento que esperaba que tuvieran en los próximos años juntos: “Todo fue mágico, lleno de símbolos y deseo que siempre llegue a su vida (…) potencializando el trabajo personal que hace cada uno para que lo transmitan a la familia que van a formar. Los amo con todo mi corazón hermosa”, concluyó Claudia Álvarez.

Fuentes: Tribuna