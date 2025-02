Escándalo en Televisa: Acusan a Leticia Calderón de golpear a otra reconocida actriz

Comparta este artículo

Ciudad de México. - Un fuerte incidente ocurrió durante la grabación de la telenovela Mi amor sin tiempo de Televisa, cuando la actriz Leticia Calderón propinó una cachetada real a su compañera Karla Esquivel, a pesar de que el guion solo pedía un golpe simulado.

Durante una entrevista en el podcast de Tony Hernández, Karla Esquivel compartió su versión de los hechos, explicando que en las producciones televisivas las cachetadas suelen ser “voladas”, es decir, que el actor solo las marca sin tocar realmente a la otra persona.

Sin embargo, al grabar la escena, Calderón se acercó más de lo esperado y terminó golpeándola con gran fuerza. "En el ensayo solo marcamos la cachetada, pero al momento de la grabación, ella se acercó demasiado y me dio un golpe real. De hecho, se ve en la escena que mis compañeros reaccionaron sorprendidos porque sonó como un puñetazo”, relató Esquivel.

Pero la anécdota no termina ahí, pues la actriz también reveló que el director cuestionó a Calderón sobre lo ocurrido, a lo que esta respondió de manera despreocupada. "No, no le pegué... le di un pu...tazo", habría dicho Calderón sin ofrecer disculpas.

Por su parte, Leticia Calderón reconoció lo sucedido en una entrevista con Televisa Espectáculos, donde admitió que el golpe fue fuerte y que no fue la primera vez que le pasaba algo similar con otros actores.

Sí, pego duro. A Karla le di un cachetadón impresionante. Lo bueno es que fue solo una vez, pero sí la moví. Lo siento mucho, pero era una cachetada real... Pues si se ofendió, mil disculpas”, afirmó la actriz.

Aunque Calderón mencionó que esperaba que Esquivel no se ofendiera, la joven actriz aseguró que nunca recibió una disculpa por el incidente.

Como un dato interesante, las escenas de cachetadas han sido parte del dramatismo clásico de las telenovelas, aunque los actores suelen ensayarlas cuidadosamente para evitar daños reales. Sin embargo, este incidente ha generado debate sobre los límites en la actuación y la ética profesional en los rodajes.

