Fallece actriz de Televisa y revelan triste secreto de familiar; filtran su última voluntad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En unos días más se cumplirán 2 meses del lamentable y repentino fallecimiento de la querida cantante y actriz, Dulce, quien perdió la vida de forma súbita tras problemas respiratorios y ser diagnosticada con cáncer de pulmón. Luego de algunos homenajes y eventos en la CDMX, este fin de semana la familia de la intérprete decidió cumplir con su última voluntad y además filtró un triste secreto que han estado guardando.

En una entrevista exclusiva para Venga la Alegría, Moisés González, el yerno de la intérprete de Tu muñeca, contó que el peueño nieto de Dulce aún desconoce que la famosa partió de este mundo, pues han preferido no darle esta lamentable noticia: "Lo tenemos lo más ocupado posible con su escuelita, le estamos creando una burbuja protectora de mucho amor, poco a poco le vamos a ir dando la noticia, no queremos que sea abrupta".

Además, dijo que aún no consideran adecuado decirle al menor que su abuela murió: "Él pregunta por su abuelita, sí, por su ‘abu Dulce’, para él su abuelita está en el hospital todavía, es un proceso, un paso que vamos a ir dando poquito a poquito, porque él la extraña". De la misma manera, Moisés manifestó que como padres han hecho todo lo posible para proteger a su hijo de todos los escándalos tras el deceso de la artista, sobre todo de los rumores que aseguran que Romina maltrataba a Dulce.

Igual, como dijo ella en su momento, salgo porque si en algún momento mi hijo llega a ver esto, quiero que sepa que ahí estuvo su mamá defendiendo a su abuela, defendiendo la relación de la familia, ese es el legado que vive en Romi de su mamá, una mamá muy protectora, o sea, todo esto que ha estado haciendo, salir con su escudo y su espada, es por nuestro chiquito", dijo contundente.

Moisés también reveló que su esposa Romina Mircoli necesita terapia para sobrellevar la dolorosa pérdida de su madre y los ataques que ha recibido.

El nieto de Dulce no sabe de su muerte

Y cuando surgió la pregunta sobre cómo ha enfrentado la hija de Dulce toda esta situación, González aclaró: "Como cualquier persona que pierde a su mamá, o sea, ella está así, si a mí me duele, con respecto a Romi, ella es una copia de su mamá, tal cual, como fue ella, muy fuerte, no como yo, que me estoy quebrando". Por último, el yerno de la cantante confesó que Mircoli ya recurrió a ayuda psicológica por todo lo que ha vivido en estos meses.

Ahora quien necesita esa terapia es Romi, ya platicamos también con un psicólogo, si es necesario que ella platique con él, porque para ella la experiencia de esos últimos días fue muy fea", remató.

Mientras que en la reciente transmisión del programa Hoy se compartió cuál era la verdadera última voluntad de Dulce y explicaron que este fin de semana por fin se la pudieron cumplir. Resulta que la actriz de novelas como Muchachitas manifestó que su último deseo era descansar en su tierra natal Tamaulipas, por lo que sus cenizas viajaron hasta ese estado y fueron depositadas en la Catedral de Matamoros. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que su hija no estuvo en la misa que celebraron en aquel lugar, por lo que los restos de Dulces fueron entregados a su hermana y sobrinos.

Fuente: Tribuna