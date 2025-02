¿Giovanni Medina rompe el silencio? Esto dice sobre su boda con Irina Baeva en Dubái

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de tantos dimes y diretes, el reconocido empresario mexicano, Giovanni Medina, fue interceptado por varios medios de comunicación que trataron fervientemente de hacerlo hablar sobre su presunta boda l lado de la polémica actriz de melodramas, Irina Baeva, durante su primer viaje juntos por Dubái como pareja, ¿será acaso que el hombre de negocios ya rompió el silencio?.

Hace apenas ocho meses, Baeva se decía devastada por la separación de Gabriel Soto, declarándolo el amor de su vida y con el que supuestamente se había casado apenas meses atrás, pero ahora, según varias fuentes, el gran amor que sentía por el mexicano ya quedó muy en el pasado y ahora está más que feliz al lado de Medina. La presentadora María Luisa Valdés Doria aseguró que incluso la rusa y el empresario se casaron en Dubái en este mes de febrero, y dijo que tiene una fotografía.

Aunque hasta el momento la actriz de Vino El Amor se ha mantenido el silencio y no ha confirmado o desmentido nada, y solo se ha limitado a exhibir sus mejores fotos desde el Medio Oriente. No obstante, el presentador de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante salió a desmentir rotundamente dicha información, asegurando que sí son pareja y viajaron juntos, pero que no llegaron al altar: "Estuvieron de vacaciones recientemente allá, en ese lugar que es un lugar precioso. Yo tengo la realidad, la confirmación de que no se han casado. Sí fueron de vacaciones juntos, pero no se han casado".

Ahora, en medio de tantos dimes y diretes, los reporteros de Venga la Alegría buscaron al empresario, famoso por su polémica relación con Ninel Conde, y al encontrarlo no dudaron ni un segundo para cuestionarle sobre este presunto enlace matrimonial con la actriz de origen ruso. Como sucedió en el pasado con el tema de su romance, Medina se ha mantenido en un completo silencio y decidió no dar declaraciones.

Pese a la negativa del también ex de Geraldine Bazán, los reporteros del matutino de TV Azteca no se rindieron y le pidieron que hablara al respecto, que solo dijera si son verdad o no los rumores de una boda, pero el empresario se mantuvo firme en ignorar por completo a la prensa y siguió avanzando sin emitir palabra alguna, hasta que entró a una zona restringida en la que los reporteros ya no pudieron seguirlo.

Fuente: Tribuna del Yaqui