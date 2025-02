Golpe a Imelda Garza Tuñón: 'Amiga' expone VIDEOS de sus excesos y conversación con dealer

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida cantante y actriz, Nagibe Abbud, una vez más ha salido a declarar a favor de la querida actriz, Maribel Guardia, pues en otra entrevista, declaró que se presentó ante un notario y expuso videos de los excesos de su presunta amiga, la joven Imelda Garza Tuñón, además de unas aparentes conversaciones con su dealer. Aunque no las puede exhibir públicamente por los temas legales, esto supondría un duro golpe para la cantante.

Nagibbe afirma que fue una amiga muy cercana a Julián Figueroa cuando estaba vivo, y ahora que estalló el pleito legal con la actriz de Muchacha Italiana Viene a Casarse, ella la única intención que tiene es buscar el bienestar del niño, siendo contundente al declarar que Imelda sí necesita ayuda urgente y ella desea que la encuentre pronto porque el menor necesita más que nunca tener una madre 100 por ciento sana que le brinde amor y seguridad, por lo que expondrá todo lo que tiene para que reciba la ayuda necesaria.

Por este motivo, en una nueva entrevista para TV Notas, quien es sobrina de Omar Chaparro, acaba de afirmar que se presentó con sus abogados ante un notario para brindar declaraciones con pruebas sobre las adicciones de la actriz de Princesas. Declara que fueron aceptadas y que ya se encuentran dentro de la carpeta de investigación en su caso, aclarando que se tratan de videos y conversaciones en las que bebe en exceso y pide drogas: "No podía tener las pruebas enfrente y hacerme mensa".

Todo esto refuerza lo que les he dicho. Es evidente lo que está pasando. Hablo porque tengo pruebas que me respaldan. Deseo que Imelda se recupere y sea un ejemplo de mamá. Tiene una enfermedad y necesita ayuda para que su hijo esté bien", agregó.

Ante esto, expuso un poco de las conversaciones, señalando que en una ocasión cuando fue con José Julián Figueroa, su hijo, al Museo del Niño, se puso en contacto con el hombre que le facilita las sustancias nocivas y ahí se lo fue a entregar, destacando que lo consuma o no delante del niño, sigue exponiéndolo mucho: "No solo las conversaciones, ya fueron autorizadas por el notario. Están dentro de la carpeta de investigación. No hay forma de que pueda ser falso un chat de WhatsApp. Tú abres esas conversaciones, que no son screenshots, sino pláticas, y te mandan al contacto de Imelda".

La excantante del grupo Trixi, destacó que aunque la nuera de la actriz de Corona de Lágrimas ha querido desmentirla, la realidad es que solo se contradice, diciendo primero que no la conoce, después que sus pruebas son mentiras, pero que al final, Garza Tuñón sabe que sí tiene las pruebas y por eso habla: "Eso no es así. Ya todo está en la carpeta. No compra solo una sustancia. Ella pide co... y 'tusi'. En las conversaciones habla mucho de esa droga. Cuando lo hizo frente a mí, se refirió a la co...".

De la misma manera, declara que Tito Frank, padre de Imelda, en realidad se ha estado metiendo en la situación y apoya a su hija, es para tratar de quedarse con la herencia que dejó el hijo de Joan Sebastian, afirmando que en el pasado jamás la cuido, que no se hizo cargo de ella, incluso menciona que en los seis años que han convivido, ella jamás vio que él estuviera cerca de su hija y ella no habla de él, pero ahora sí se mete porque tiene un interés.

Finalmente, al hablar del comunicado en Instagram en el que habla de su hija, señaló que ella ve bien que ahora quiera defenderla, pero que mejor busque el ayudar a su descendiente de la "manera correcta", y que entienda que si las autoridades le dieron el menor a la actriz de Televisa tienen un motivo, y él debería de preocuparse de que su hija vea la realidad de las cosas y comience a hacer algo para su pronta sanación.

Fuente: Tribuna del Yaqui