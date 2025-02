¿Karla Sofía Gascón, a prisión? La vinculan a cirujano plástico que mató a siete pacientes

Ciudad de México.- La reconocida actriz de origen español, Karla Sofía Gascón, parece que no va a dejar pronto la polémica, pues en medio de sus señalamientos por tuits racistas, acaba de ser vinculada a falso cirujano plástico, quien enfrenta demanda por matar a siete pacientes por negligencia médica. Aseguran que la ahora estrella de Hollywood lo habría recomendado en varias ocasiones, ¿acaso irá a prisión como cómplice?

El último par de meses no han sido lo mejora Gascón, ya que varios amigos le han dado la espalda, como Zoe Saldaña y Jacques Audiard, por sus polémicos tuits tachados de racistas y sus polémicas respuestas. Ahora, a tan solo un par de semanas de los Premios Oscar 2025, se ve envuelta en otro terrible escándalo, pues aseguran que estuvo recomendando a conocidos y seguidores operarse con Rodrigo 'N', mejor conocido como Dr. RAQ.

Dicho médico se encuentra actualmente tras las rejas en Querétaro, vinculado a proceso bajo los cargos de usurpación de profesión, asesinar a siete personas y poner en riesgo otras 20 vidas, por presuntamente realizar procedimientos quirúrgicos sin contar con la titulación necesaria. Según Alfredo Adame, sus abogados le contaron que Gascón también es investigada por la Fiscalía de Querétaro: "En la carpeta judicial aparece el nombre de Karla Sofía Gascón. Ya se judicializó la carpeta. No sé si vayan a llamarla. Hasta el momento ella no ha dicho nada".

El habitante de La Casa de los Famosos All Stars, declaró a TV Notas antes de aislarse, que al parecer, Karla se hizo un tratamiento médico con él, aparentemente a cambio de promocionarlo en redes sociales, y ella lo hizo: "Se fue a hacer una operación con un doctor llamado 'Dr. RAQ'. Seguramente hizo un intercambio con él, a cambio de que le hiciera promoción. Este doctor les realizó cirugías a 100 personas, de las cuales 7 murieron y otras 20 lo denunciaron por negligencia médica". Hasta el momento se desconoce si Karla desconocía que no era cirujano.

El actor de la Pícara Soñadora destacó que Karla está incriminado al igual que él por promoverlo, señalando que aunque sí es doctor, no es cirujano y mucho menos en el área plástica, por lo que operó sin la licencia ni la preparación para ese tipo de procedimientos, destacando que hasta ahora saben de siete decesos por su causa: "Repito, mis abogados levantaron 7 denuncias por asesinato y otras 20 denuncias por asesinato y otras 20 de personas que se operaron con él. Lo acaban de detener hace poco en Querétaro. Está en la cárcel".

Ella dijo: 'Cuando me los encuentre en la calle, les voy a gritar 'Eduarda' y 'Alfreda'. La prensa vino conmigo y me preguntó sobre eso. Yo les respondí que cuando lo viera en la calle le iba a gritar: '¡Hey, señor! Sí, usted, señor, al que se le asoman los hu.... ¿Por qué anda diciendo que soy Alfreda cuando mi género está bien definido? Soy masculino y me gustan las mujeres. ¿Por qué usted me llama Alfreda?'", concluyó Adame sobre los comentarios de Gascón al decir que no la reconocía como mujer.