La amenazó: Filtran que Liam Payne obligaría a su exnovia, Maya Henry, a abortar

Los Ángeles, Estados Unidos.- Cuando Liam Payne y Maya Henry se separaron, lo hicieron de una manera tormentosa, en medio de múltiples declaraciones por ambos lados en las que se acusaba al exOne Direction de haber abusado psicológicamente de su expareja, de quien dependería de manera emocional, al grado en el que solía amenazarla con quitarse la vida si es que ella no respondía sus llamadas, pese a que ya estaban separados.

Estas noticias salieron precisamente la semana de la muerte de Payne, la cual ahora se sabe habría sido inducida mediante a sustancias ilegales, en medio de lo que es conocido como un trágico accidente. Sin embargo, en durante esta jornada del martes 11 de febrero, la revista Rolling Stones lanzó fuertes revelaciones en las que se profundizó sobre el supuesto maltrato que Maya Henry sufrió durante su relación.

Liam Payne obligaría a Maya Henry a abortar

Según el reporte, en el año 2020, Payne obligaría a Henry a realizarse un aborto. Supuestamente, el cantante le envió un mensaje de texto en el que le informaba que tenía dos opciones: abortar y continuar la relación o continuar con su embarazo y convertirse en madre soltera; puesto Payne no estaba dispuesta a reconocer al bebé como suyo. Esta situación significaría un shock para Maya, dado a que Liam siempre resaltó sus deseos de ser padre: “Estaban tratando de tener un niño”, señaló la fuente.

Todo indicaría a que Henry sí se sometió al aborto, hecho que le provocó problemas de salud, también se hace mención que todo el proceso lo tuvo que pasar sola. En otro pasaje, se hace mención de que Liam la habría perseguido por las escaleras e incluso la habría amenazado con un hacha. En el reporte se asegura que Maya tenía profundos sentimientos por Payne, pero su experiencia con él fue muy dolorosa.

“Cualquiera que haya estado con un adicto comprenda lo que difícil que es eso. Si bien lo amaba profundamente, hizo cosas que me lastimaron de manera que nunca lo entenderé completamente, y continuó doliéndome años después de que rompiéramos”, se lee en ‘Rolling Stones’.

Aseguran que Maya Henry tuvo que abortar

En otra parte del texto, Henry hace mención que era posible que notara las banderas rojas, pero había optado por ignorarlas, justificando que el cantante habría cometido dichos actos derivado de su lucha interna contra las adicciones. Cabe señalar que estas declaraciones abrieron un fuerte debate en redes sociales, donde la mayoría pide que ya se deje al cantante descansar en paz, mientras que otros consideran que ya no tiene caso sacar este tipo de información a la luz.

