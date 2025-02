Madre de Gala Montes revela la amenaza de muerte de Fofo Márquez a la actriz de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica Crista Montes, que es la madre de la reconocida actriz y cantante, Gala Montes, recientemente ha negado todo vínculo amistoso entre su hija y el influencer preso por agresión, Rodolfo 'Fofo' Márquez. Según lo dicho por la señora, la actriz de Televisa, cuando solo tenía 15 años de edad fue víctima de intimidaciones por parte de él y que hasta la llegó a amenazar de muerte y sus padres no hicieron nada.

Con la popularidad ganada dentro de La Casa de los Famosos México, en redes sociales muchos la amaban y exponían su carrera para hacerla crecer, mientras que otros la criticaban y querían hundirla, incluso expusieron fotos del pasado de la intérprete de Takara al lado de Fofo para externar que era "falsa feminista" y apoyaba a "violentadores de mujeres". El influencer en abril del 2024 había sido encarcelado por golpear y patear brutalmente a una mujer llamada Edith Márquez, y hoy está condenado a casi 18 años de prisión por feminicidio en grado de tentativa.

Ante todas las críticas que le han llovido a la actriz de Vivir de Amor por esta presunta relación, Crista, su madre, en una entrevista para TV Notas ha negado rotundamente que fueran cercanos. Aseguró que cuando Montes trabajaba en El Señor de los Cielos se conocieron gracias a Laila Montero, que él estaba abriéndose paso para ser famoso y los tres empezaron a irse de fiesta juntos y con otros amigos, que la recogía con su chófer: "Gala me decía que él tenía mucho dinero y que se iban a hacer el Fofofest. No son de la misma edad. Él es más grande".

Con respecto a ser pareja, la señora negó rotundamente un romance, afirmando que no sabía sí él le tiró la onda, pero que jamás fueron pareja. Asegura que siempre estuvo al pendiente de esa amistad, que supo que él no bebía por los medicamentos que tomaba para cuestiones de salud mental, que se bajaba del coche para pasar por su hija y que si ella la dejaba salir es porque siempre estaba el chófer y lo conoció para asegurar la seguridad de la intérprete de El Patrón, además de que siempre la regresaba a las seis de la tarde y sabía donde estaba desde que se subía al coche hasta que llegaba a su casa.

Pero, según la también madre de La Beba Montes, cuando Gala cumplió sus 17 años, él la fue a visitar a la casa, y pudo ver que era un joven inquieto, que no tomaba y que él único que estaba al pendiente de él era su chófer, incluso declaró que fueron juntos de fiesta y ella también y todo parecía indicar que era solo un chavo de dinero que caía gordo por lo que se creía, hasta que todo dio un giro aterrador para ella, pues él amenazó a la actriz y Laia, por haberlo denuncia por sus animales exóticos: "Me dio miedo, porque le habló y le dijo: 'Soy un chavo con poder. No sabes lo que estás haciendo, Gala'".

Crista mencionó que ella no se quedó callada y buscó a su padre, Rodolfo Márquez Flores, para decirle lo que estaba haciendo su hijo, pero que el señor ni siquiera le prestó importancia a las amenazas que hizo el influencer a Gala, declarando que él no se metía en la vida de su hijo: "Me contestó: 'Yo no me meto. Yo respeto mucho lo que hace mi hijo'. Yo le contesté: 'Deberías ver lo que está haciendo'. El papá de Fofo vivía en su mundo. No le ponía atención al muchacho, ni límites ni atención, ni al otro hijo. Cada uno vivía en su mundo. A la señora ni la conocí".

Solo fue un conocido de Gala. No un amigo excelente ni un cuate por mucho tiempo. Es un chavillo pesadón. No es agradable. Todos lo tomaban como el niño rico de: 'A ver qué le sacamos', o porque tiene una alberca vamos a hacer una fiesta, pero, al final del día, aunque tenía dinero, pues caía gordo. De repente daba pena. Yo le pregunté si no tomaba y decía que no porque estaba medicado. También sabía que la gente lo usaba", aseguró Crista.

Finalmente, la madre de la actriz de La Mexicana y El Güero, mencionó que en el corto tiempo que se frecuentaron, pudo notar que la madre de Fofo no estaba cerca de su hijo y que su hermano, Rodrigo Márquez no lo soportaba: "Su mamá no lo pelaba y su hermano tampoco lo quería. Que quería ser famoso. Andaba solito con el chofer. Luego empezó a andar con una conocida de las modelos de los vestidos de XV años. Ella salía en las fotos de la avioneta particular de este chavo".

Gala con Fofo y Laia. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui