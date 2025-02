Marianne Gonzaga: Habla otra presunta víctima de influencer que apuñaló a Valentina Gilbert

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de violento ataque a Valentina Gilabert, quien sigue delicada y podría perder la mano por las 14 puñaladas que recibió, la polémica influencer, Marianne Gonzaga, al parecer podría verse en nuevos problemas y podría cambiar el rumbo de su sentencia, ya que apareció otra presunta víctima de sus ataques de ira. La joven declara sentirse aterrada y narró el oscuro pasado que tiene la creadora de contenido.

Pensando que tendría una cita romántica con su pareja y esperando una noche llena de diversión, Valentina tuvo un violento cambio en sus aspiraciones, pues en vez de una deliciosa cena, fue trasladada al hospital al borde de la muerte y con temor de perder una mano. Marianne le generó 14 heridas con un arma blanca a causa del "monstruo de los celos", cuando vio a la joven con José Said, exnovio y padre de la pequeña hija de Marianne. Al ser menor de edad, solo pasaría 5 años en prisión.

Ahora, después del tan terrible hecho, una supuesta amiga cercana a Valentina, ha decidido brindar una entrevista a TV Notas para exponer más actitudes violentas y abusivas por parte de la creadora de contenido para TikTok. Según la mujer, que pide no sea expuesta su identidad, ella fue amiga cercana a Gilabert, pero que actualmente no estaban muy en contacto, agregando que pasó lo mismo con Marianne, pero que desde niña era de esa forma violenta y abusiva que la hizo alejarse.

Según la misteriosa antigua víctima, Marianne le dio una brutal golpiza en una fiesta solo porque perdió el control, que tomó uso de sus redes sociales sin su consentimiento y filtró varias fotos íntimas de ella, destacando que lo hacía con todo mundo y que incluso tenía una página dedicada a eso, que se la cerraron por fortuna: "Hackeó mis cuentas de redes sociales y subió fotos ínti... mías. Incluso en una fiesta, en 2021, me agarró a madr..., pero no hice nada. En ese tiempo tenía una cuenta en la que exponía a personas, llamada 'Ped...tas Interlomas'. Ahí subía contenido de personas muy alcoholizadas".

La joven de la misma manera, afirmó que era mentira el que dijeran que esto fue un evento aislado, pues asegura que ella ha sido testigo de como siempre se sale con la suya, golpea y hasta revienta botellas a las personas en la cabeza, que no le sorprende que agrediera a Valentina, solo que fuera con ese nivel de violencia casi mortal: "Han salido notas en las que mencionan que su comportamiento se debe al posparto o a un brote psicótico. Todo eso es falso. Ella siempre ha sido así. Convivir con ella es tóxico. Siempre ha sido muy problemática".

Finalmente, destacó que ni siquiera ha sido buena hija, pues a su propia madre la tacharía de "zorra" y la mandaría para hacer lo que quisiera. Negó rotundamente el que tengan planes de que escape mandándola a España y no deba de pisar la cárcel, declarando que ella solo habla de cosas que le consta: "Las personas que la conocemos sabemos que no es nada nuevo. No tengo conocimiento de las noticias que salieron donde decían que se la querían llevar a España. No sé si lo hagan. No me gustaría hablar de algo que no sé".

