Salvador Zerboni es eliminado de 'LCDLF All Stars'; afirman se desquició y armó zafarrancho

Ciudad de México.- Tal parece que Salvador Zerboni resultó ser un terrible perdedor que hace berrinches, si las cosas no salen como desean, pues afirman que después de ser el primer eliminado de La Casa de los Famosos All Stars, exigió hablar con la producción y armó tremendo zafarrancho, sin poder creer que él tendría que abandonar el reality. Fuentes aseguran que el actor se desquició con todos.

El tiempo sigue avanzando y como en temporadas anteriores, el reality show de Telemundo ya vivió su primera eliminación. Todos y cada uno de los habitantes nominados temen el salir y alistan sus cosas por cualquier cosa, sin embargo, Zerboni fue la excepción y no recogió ninguna de sus cosas, creyendo firmemente que sería salvado por el público y tal vez sería Paulo Quevedo o Uriel, quienes eran los más propensos a salir.

Para mala suerte del villano de Televisa, ni Quevedo ni Uriel fueron los seleccionados del público para salir, sino que fue él mismo. Desde el momento en que se anunció su eliminación, Alfredo Adame lo tuvo que consolar ya que se demostró confundido y muy herido por la decisión, incluso le cuestionó "¿qué hice?", desesperado por saber en que se equivocó que el público no lo apoyó. Al final, cuando Adame regreso, Salvador se sentó en el suelo de la sala de eliminación, negándose a salir.

Ahora, según informes de la cuenta de Instagram, Chismecito_o, el actor de Abismo de Pasión en cuanto se apagaron las cámaras comenzó a gritar desquiciado y perdido por la furia, exigiendo que le mostraran los porcentajes para su eliminación, asegurando que era un error, un complot de la producción, negándose a aceptar que realmente fuera él quien debería de abandonar la casa en la primera semana, siendo que en su temporada quedó en el top 3.

Me cuentan que armo un show en el estudio que no tienen idea. ¡Pidió ver los porcentajes y todo!, Y no quería ir al hotel, pidió su celular pero ya. Pero ellos firman un contrato y toca aguantarse, si no los multan", aseguró la red social.