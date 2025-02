Sergio Mayer saca las garras por Issabela Camil y lanza sutil mensaje a Luis Miguel

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace un tiempo Issabela Camil sostiene un fiero pleito en contra de Netflix, ¿la razón? El lanzamiento de la bioserie de Luis Miguel, en la que se representan escenas íntimas sobre su relación con el ‘Sol de México’, cosa que no le pareció apropiada a la esposa de Sergio Mayer, por lo que interpuso una demanda en contra de la plataforma y solicitó que se bajaran dichos pasajes de la obra en cuestión.

Recientemente, la hermana de Jaime Camil logró ganar el proceso legal, lo que revivió todo este pleito. Por su parte, el exGaribaldi tuvo un encuentro con la prensa en la que fue cuestionado sobre toda la batalla que su esposa libró, a lo que Mayer respondió que ella siempre ha sido “muy discreta” en cuanto a su amorío con Luis Miguel se refiere, al grado en el que ha optado por mantener silencio, a diferencia de lo que han hecho otras estrellas.

Mayer reveló que, así como Luis Miguel tiene todo el derecho de lanzar su biografía, la propia Issabela podría hacer lo mismo y contar su historia, lo que terminaría por cambiar toda la perspectiva del extinto romance: “¡Claro!, y no es tema, ella es muy discreta en ese aspecto, si escribe el libro yo sería el primero en leerlo, y sería un best seller, te lo garantizo, porque esa sería su historia y su verdad”, sentenció el exintengrante del Team Infierno.

Sergio Mayer defiende a Issabela Camil

Sergio Mayer argumentó que el libro que su esposa lanzaría sería un gran éxito, pero también aclaró que entendía que ella no quisiera hablar sobre el tema: “Ha sido muy respetuosa porque ella dice: ‘si yo platicara la verdad de las cosas, cambiarían muchas”. Por otro lado, los comunicadores cuestionaron al finalista de La Casa de los Famosos México (en su primera edición) sobre si sentía celos de que su esposa tuviera una pasado con Luis Miguel, a lo que aseguró que no.

“Yo siempre lo he dicho, le tengo mucho respeto y admiración a Luis Miguel como cantante, y no tiene nada que ver, ¿por qué me va a molestar?, como dicen: ‘no fue en mi año’, es parte de su historia y todos tenemos historia, buenas, positivas y demás”, declaró Luis Miguel.

Finalmente, Sergio declaró que siempre ha tenido curiosidad sobre las cosas que su esposa ha vivido con Luis Miguel e incluso le ha preguntado sobre si sabe algo acerca de la madre desaparecida del cantante de La Chica del Bikini Azul, aunque no dijo si su esposa ha respondido alguna de sus incógnitas: “Ella siempre ha sido muy discreta con ese tema, ella por eso estaba y está muy molesta con Netflix, porque sacaron y modificaron la historia, y nunca le consultaron, y ella nunca ha hablado. Lo que me parece muy chistoso es que las que tuvieron que ver con él lo gritan a los cuatro vientos, y ella ha sido la única que dice: ‘no hablo del tema, no me pregunten, no quiero hablar’, y se comporta como una dama. Yo de repente le digo: ‘¿tú sabes dónde está la mamá?’, ¡claro! (que le pregunto)”, respondió el famoso.

