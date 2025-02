Shakira resurge como el ave fénix: A horas del inicio de su show, la cantante lanza mensaje

Comparta este artículo

Río de Janeiro, Brasil.- Los fanáticos de Shakira sufrieron un periodo de sequía por parte de la cantante en la que lanzaba muy pocas canciones, hecho que duró poco más de una década derivado de su relación con el exfutbolista Gerard Piqué, lo que la llevó a entregarse de lleno a la familia que fundó con atleta; sin embargo, luego de que salió a la luz que el famoso la engañó en diversas ocasiones con varias mujeres, la ‘loba’ decidió dejar al atleta y comenzar de nuevo en Miami.

Apenas unas semanas después de su separación, Shakira comenzó a lanzar éxito tras éxito y aumentó de manera considerable su fortuna, así como también revivió su carrera casi sin ningún esfuerzo, ganándose así la admiración de todos sus fanáticos. Por su parte, la colombiana no hizo más que corresponder a sus fans mediante más material musical e incluso preparó una ambiciosa gira mundial titulada: Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Este espectáculo se encuentra a horas de arrancar en Río de Janeiro, en Brasil, la cita será en el Estadio Milton Santos. Si bien, la emoción se respira en el fandom de la cantante de Ojos Así, la realidad es que la propia intérprete parece ser la más expectante de todos, por lo que no pudo contenerse en lanzar un escrito en el que le promete a sus fanáticos dar lo mejor de sí misma en el escenario, por lo que ha ensayado todo hasta el cansancio.

Shakira se prepara para su show en Río de Janeiro

Shakira menciona que se siente expectante, por lo que trabajó duro en cada aspecto de este espectáculo, con el que marca su regreso oficial a los escenarios: “En este momento, escribo estas líneas desde mi camerino. El reflejo en el espejo me devuelve la imagen de una mujer que ha dejado hasta el último aliento en cada ensayo, en cada acorde, en cada paso. Doce meses, catorce horas al día. Un año entero preparando cada detalle con el objetivo en mente: darles el mejor show de mi vida”, señaló la intérprete.

La originaria de Barranquilla argumentó que es consciente de que la perfección no existe, pero le garantizó al público que tendrían lo mejor de ella esta noche: “Se que la perfección no existe, pero si sé, que esta noche me entregaré a ustedes tal cual soy, con la voz afilada por la experiencia y la piel marcada por cada batalla ganada y perdida. Esta noche, no será solo para verme cantar.

Será para aullar, sentir, gritar lo que no nos animamos a decir aún. Bailar, reír, llorar, abrazarse, perdernos y encontrarnos en cada canción.”

“Porque lo que hemos construido juntos no es solo música. Es un pacto. Es un lenguaje, el lenguaje de nuestra manada. Y si algo es cierto es que una loba jamás olvida a su manada y después de esta noche cada uno de ustedes estará conmigo para siempre”, concluyó el mensaje de Shakira.

Fuentes: Tribuna