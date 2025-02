Supuesto novio de Valentina Gilabert acusó a su exnovia Marianne 'N' de ser tóxica y celosa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Horas atrás se había reportado que José Said, expareja de Mariana 'N', se encontraba desaparecido luego de que la influencer acabara detenida en un centro para adolescentes por haber apuñalado a Valentina Gilabert, presunta nueva novia del jovencito. Como se sabe, las primeras versiones señalan que fue a causa de un aparente noviazgo entre José y Valentina que Marianne habría cometido el ataque.

Ayer lunes el periodista Armando de la Garza, tío de Valentina, informó en el programa Ventaneando sobre la desaparición del joven, sin embargo, este martes la revista TVNotas reveló que José Said sí se presentó a declarar ante las autoridades. Según la publicación, además de explicar con detalle lo que sucedió el día de la agresión a Valentina, José Said habló sobre cómo fue su noviazgo con la influencer.

De acuerdo al medio, el ex de Marianne manifestó que su relación sentimental con ella fue muy tóxica, dado que finalizaba y volvían a reanudarla con frecuencia. Además, aparentemente señaló que la última vez que terminaron fue por problemas de celos y actos violentos de los que él fue víctima durante el tiempo que duró la relación de dos años.

Presunto novio de Valentina Gilabart acusa a Marianne de ser tóxica y haberlo maltratado

En este sentido, José Said supuestamente dijo que Marianne le tenía prohibido hablar con amigas, compañeras de trabajo e incluso con su familia; además de que la influencer de 17 años le exigía atención constante y cualquier falta de respuesta daba motivo para iniciar una discusión. Conjuntamente, la revista menciona que el joven señaló que "la influencer pasaba de ser cariñosa a gritarle en segundos. La relación terminó tras un altercado en el que su novia lo acusó de coquetear con una mesera y lo humilló frente a varias personas".

Como se sabe, José Said Becerril y Marianne 'N' debutaron como padres hace pocos meses, y aunque él estuvo presente en el parto de la modelo, no vivían juntos, pues él residía en la Ciudad de México y ella en Cancún. Según ha trascendido, José Said se está haciendo cargo de su pequeña hija junto a su familia, quien al parecer lo está protegiendo a él, mientras Marianne continúa en internamiento preventivo por el delito de lesiones dolosas.

Fuente: Tribuna