Terror en TV Azteca: Revelan el verdadero estado de salud de Daniel Bisogno; lucha por vivir

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde la tarde de ayer lunes el nombre de Daniel Bisogno regresó a todos los titulares de la prensa debido a que comenzó a rumorarse que de nueva cuenta estaba hospitalizado y que su estado no era alentador. Después de que varios aseguraran que el presentador de TV Azteca nuevamente estaba en riesgo de morir, su hermano Alex Bisogno rompió el silencio y compartió cuál es su verdadero estado.

Como se sabe, los conductores del canal de YouTube KadriPaparazzi aseguraron que el titular del programa Ventaneando estaba en grave peligro porque había sufrido una trombosis, y señalaron que incluso se habían reunido todos sus familiares en el Hospital Ángeles del Pedregal por indicación médica, ya que la situación era grave. Tras generar alarma entre todos los fans de 'El Muñe', Alex B desmintió la situación y aclaró que esta información es falsa.

A través del canal de YouTube del comentarista de espectáculos y publirrelacionista Carlo Uriel se compartió una actualización sobre la salud del famoso: "Hace unos minutos me comuniqué con su hermano Alex, quien me informa que Daniel se encuentra fuera de peligro. Así es, afortunadamente se encuentra fuera de peligro", expresó Carlo este martes 11 de febrero.

Dentro del mensaje que les quiero compartir, es importante destacar que, diariamente, Daniel se encuentra acompañado de sus hermanos Alex e Ivette, y de igual manera, activó en el chat de WhatsApp de Ventaneando. Él, dentro de lo que cabe, está en buen ánimo", agregó.

Haciendo referencia a los falsos rumores que se dijeron sobre Daniel en estos días, Carlo Uriel invitó al público a no creer en información que no provenga de fuentes oficiales autorizadas por el también actor y empresario: "Como me lo compartió Alex Bisogno, toda la información se va a dar a través de él, si es que Daniel lo autoriza. Y de igual manera a través del programa Ventaneando", finalizó Carlo.

Cabe resaltar que Alex Bisogno no desmintió que su hermano se encuentre hospitalizado en estos momentos; la información filtrada por KadriPaparazzi asegura que Daniel tiene más de un mes internado luchando por su vida. Se esperaba que el conductor regresara a Ventaneando el pasado 22 de enero, pero finalmente solo realizo un enlace telefónico al programa durante la celebración de aniversario de la emisión de espectáculos.

Fuente: Tribuna