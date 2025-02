Adiós 'Ventaneando': Daniel Bisogno está delicado y en riesgo en hospital, confirma hermano

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tarde de este miércoles 12 de febrero el presentador Álex Bisogno apareció en el foro del programa Ventaneando y confirmó lo que se había estado especulando los últimos días: Daniel Bisogno sí está hospitalizado y su estado de salud es delicado. Horas antes de que se confirmara esta información, el periodista Álex Kaffie aseguró que habló con personas cercanas a Dani y estas le dijeron que el famoso estaba hospitalizado por una bacteria en el pulmón.

En ese sentido, Kaffie desmintió que Bisogno tuviera una trombósis pulmonar como reportaron otros periodista y señaló que la situación no era tan grave como se decía: "Hablé con dos personas cercanas a Daniel y me dicen que se encuentra en el hospital, no está en terapia intensiva. Está en piso". Mientras que este miércoles el hermano de 'El Muñeco' llegó a Ventaneando para hablar de la situación que atraviesa su consanguíneo.

Alex se sincero sobre el reporte médico de Daniel y admitió que ha tenido fallas en distintos órganos a raíz del trasplante de hígado al que se sometió el pasado mes de septiembre de 2024: "Si la pregunta es si está delicado, sí está delicado, desde el momento en el que lo iban a trasplantar, la situación es que no ha salido de ese riesgo, no ha habido una mejora", contó el exconductor del programa Al Extremo.

Confirman que el estado de salud de Daniel Bisogno es delicado

Bisogno explicó que el exnovio de Andrea Escalona vive una "situación compleja" ya que luego del trasplante le detectaron una infección en las vías biliares que no ha cedido y se ha hecho más resistente conforme pasa el tiempo. Esto también causó que entrara agua a los pulmones de Daniel y por ello ha tenido que ser inducido al coma en más de una ocasión.

Lo que hizo fue que se detuviera la función de los riñones y entonces dejó de producir pipí y esto provocó que este líquido que acumuló en su organismo se depositara un poco en los pulmones", precisó Alex.

Asimismo, el exconductor de TV Azteca admitió que hace unos días se llevaron un gran susto debido a que Dani tuvo una crisis respiratoria por la noche: "La hepatóloga me dice 'regrésate al hospital porque Daniel está teniendo complicación para respirar, creémos que es un poco de líquido en los pulmones'". Y aprovechando el espacio en Ventaneando, el conocido Alex B resaltó que su hermano acaba de ser sometido a su primera hemodiálisis, luego de que semanas atrás se reportara este procedimiento.

Después de eso… fue necesario que le pusieran, bueno que le hicieran un tratamiento de hemodiálisis… por primera vez, porque esto ya lo habían mencionado antes, que hemodiálisis, ¡mentira!".

Es importante resaltar que Alex negó también que 'El Muñeco' haya sufrido una trombosis pulmonar: "Dios me libre de una cosa así, eso mató a mi mamá, no es verdad, señores", indicó el conductor. Sobre el estado actual de Daniel, Alex comunicó que fue trasladado a terapia intensiva: "Es importante que sepan que, al momento de poner ese catéter, que al momento de hacerle una hemodiálisis, tiene que estar en un lugar de mayor supervisión".

Daniel no había estado en terapia intensiva para nada, siempre en terapia intermedia, ahora sí lo pasaron a terapia intensiva, no porque sea una situación de vida o muerte, sino por el tratamiento, agregó.

Fuente: Tribuna