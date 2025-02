¿Con Karol Sevilla? Mario Bautista confirma relación y anuncia será padre: "Te necesitaba"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Con un romántico mensaje y tiernas fotos, el reconocido cantante mexicano, Mario Bautista, sorprendió a sus millones de seguidores al emplear sus redes sociales para confirmar su relación amorosa, después de meses en el ojo público, y de igual manera, anunció que será padre por primera vez al lado de la mujer de su vida, ¿acaso será al lado de Karol Sevilla?

Pese a que en el 2024 corrieron fuertes rumores de que la actriz de Soy Luna, pues se le vieron juntos en varias ocasiones de manera cariñosa, el reciente anuncio de Mario no tuvo nada que ver con la confirmación de una relación sentimental con Sevilla. El cantante presentó a su nueva novia, la influencer, Karina Praitova, el pasado martes 11 de febrero de este 2025, compartiendo una imagen en el que se ve unas flores y dos fotografías de ambos sonriendo a la cámara.

El intérprete de Brindo Por La Vida, junto a las imágenes al lado de la guapa influencer, también le dedicó un romántico mensaje en el que le expresa que aunque tienen tiempo de conocerse y de estar en una relación, es hasta este momento que comienzan a escribir una historia juntos: "Te encontré hace tiempo pero nuestra historia apenas comienza". Pero, su romance no fue lo único inesperado que compartió.

Tan solo unos minutos después de haber presentado formalmente a su pareja en su cuenta de Instagram, Mario compartió otra serie de fotografías al lado de Karina, en las que confirmó que estaban en la dulce espera de su primer hijo en común. El cantante, con una sonrisa en todo momento, abrazaba a su pareja colocando las manos sobre su vientre, mientras que ella sostenía entre sus manos las de él en la misma zona.

De la misma manera, el joven no dudo en hacer sentir amada a la guapa influencer con otro amoroso mensaje, en el que le expresa que para él fue transformadora su llegada a su vida, de una manera positiva en la que le hizo ver que sin saberlo, era ella lo que necesitaba para estar completo: "Llegaste para cambiar todos los esquemas, no me di cuenta de lo mucho que me hacías falta y que te necesitaba, llego el momento de escribir una nueva historia juntos, te amo @praitova".

