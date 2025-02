Danna Paola usa imagen de Virgen de Guadalupe en su tanga y Maxine Woodside la destroza

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la reconocida cantante, Danna Paola, se encuentra dando de que hablar y siendo objeto de escándalo, después de que presumiera una foto en la que usa la imagen de la Virgen de Guadalupe en una tanga. El público se le fue encima y la reconocida locutora, Maxine Woodside, se dijo sumamente ofendida y con un mensaje directo a la también cantante la destrozó en críticas, exigiéndole más respeto a través de Todo Para La Mujer.

La actriz de Élite provocó gran controversia en redes sociales en medio de la promoción del nuevo sencillo que lanzará junto al rapero Santa Fe Klan, que lleva por nombre, Nada Es Para Siempre. La estrella mexicana de 29 años ha sido blanco de fuertes señalamientos, después de compartir una sesión de fotos en la que se puede ver una imagen de la Virgen de Guadalupe en su ropa interior, que es conocida como tanga.

Los usuarios en redes sociales consideran que la intérprete de Sodio cometió un agravio en contra de la comunidad católica; y no únicamente sobre ellos, pues internautas que dicen no ser creyentes, aseguran sentirse ofendidos por dicha situación, afirmando que es una falta de respeto por parte de ella, ya que es un símbolo importante para cualquier mexicano y varios latinos. Aquí algunos de los comentarios en la publicación:

Danna usa a la Virgen de Guadalupe en su tanga. Instagram @danna

No manches. Neta la virgen ahí en la mera raya?".

Wey, o sea, te amo, pero creo que es una falta de respeto hacia las personas devotas, un símbolo de los mexicanos. No soy creyente de la virgen de Guadalupe, pero no utilizaría algo así para promocionar música, ¿cómo que en una tanga? Cero que ver".

Preciosa, te amo, pero que falta de respeto tan grande. Así como con tu inclusión hablas de todes. Deberías de respetar a los creyentes, esto es una gran falta de respeto".

No, No, No, está vez te pasaste. Respeto para la Morenita".

Cabe mencionar que, otros usuarios, no descartaron la idea de que la polémica prenda podría ser parte de una estrategia de la propia cantante y su equipo para seguir dando de qué hablar. Por el momento, Danna no se ha pronunciado al respecto de esta delicada situación, pese a que algunos de sus fans piden que ofrezca una disculpa por mostrar la imagen de la Virgen de Guadalupe en dicha prenda. Hay que recordar que este tema, que se estrenará el próximo viernes 14 de febrero, ha sido criticado desde su anuncio, debido a que Santa Fe Klan estaba siendo acusado por su expareja de no hacerse responsable de la manutención de su hijo Luka, con Maya Nazor.

Por su parte, Maxine fue contundente al declarar que "no venía al caso" que Danna usara de esa manera la imagen de un icono religioso tan importante en el país del que ella es originaria, destacando que "me pareció muy mal". Los colegas de 'La Reina de la Radio' afirman que hizo eso de forma intencional pues en la foto de Instagram lo enfoca de más, afirmando que para ellos es una "mercadotecnia innecesaria" ya que actualmente es de las más queridas celebridades, por lo que Maxine destacó que si quería usarla, debería de ponerla en una playera o los aretes, incluso en la guitarra.

Que no se meta con la virgen, todo se lo perdono, con el presidente, con la bandera, con la bandera, pero con la virgen. Danita tu que eres tan inteligente y tan linda, ¿cómo se te ocurrió ponerte a la Virgen de Guadalupe en las pompas? ¡No!", le dijo directamente Maxine.

Fuente: Tribuna del Yaqui