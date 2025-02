¿Divorcio del Príncipe William? Kate Middleton lanza comunicado que deja en shock a fans

Comparta este artículo

Reino Unido.- Después de crear tanto impacto con declaraciones sobre Kate Middleton en un medio británico, una vez más uno de sus portavoces, han decidido lanzar un comunicado sobre la futura Reina del Reino Unido, que es un hecho sin precedentes, por lo que dejó en shock a los más fieles fans de la Realeza. El empleado de la Corona no habla de un divorcio con el Príncipe William, pese a especulaciones, sino sobre los 'looks' de la royal.

Desde su primera aparición como parte de la Corona británica, algo que llamó mucho la atención sobre la ahora Princesa de Gales, además de su carisma, su bondad e inteligencia, fue su elegancia y gran sentido de la moda, por lo que en cada evento al que se presenta, sus atuendos son temas de conversación, incluso varios tienen significados especiales que son un guiño a la historia familiar de su amado esposo.

Pero, precisamente esto es lo que ha llevado a que el Palacio de Kesington, su residencia, deba de lanzar un comunicado sin precedentes. Hace un par de días, en The Times informaron que uno de los portavoces de la madre del Príncipe George, declaró que no se darán detalles del estilo de Kate como antes, pues ella desea que se centren en su trabajo y la labor que busca resaltar en ese momento: "Siempre habrá una apreciación de lo que viste la princesa por parte de una parte del público y ella lo entiende. Pero ¿necesitamos decir siempre oficialmente lo que viste? No. El estilo está ahí, pero se trata de la esencia".

Kate con sus tres hijos y William. Internet

Esto se suma a declaraciones pasadas de un presunto amigo de la nieta política de la Reina Isabel II, que afirmó que para Middleton es muy "frustrante y difícil" que al ser parte de la Realeza y que realice un trabajo importante como la seguridad escolar y de salud entre los niños y que al "salir, hacer el trabajo que le interesaba y que era enormemente importante para ella, y que luego la gente solo hablara de lo que llevaba puesto".

Por este motivo, que generó inconformidad en el público, que culpó al Rey Carlos III y a su gente de cambiar las reglas para la vestimentas de la futura Reina, el mismo portavoz salió a dar un comunicado sin precedentes, en el que afirma que no se debe atacar ni a Kate o a los royals de esto: "Los comentarios que se publicaron no deben atribuirse directamente a la Princesa de Gales. No ha habido ningún cambio en nuestro enfoque a la hora de compartir información sobre la vestimenta de Su Alteza Real".

Con esto deja en claro, que seguirán compartiendo informes de los atuendos y no cambiará la esencia de la antigua duquesa de Cambridge, asegurando que solamente lo harán en los eventos de mayor importancia y no en cada una de las apariciones que tenga, como lo fue cuando visitó la Unidad de Madres y Bebés (MBU) dentro del centro penitenciario HMP Styal en Cheshire.

Kate con algunos de sus estilos más aplaudidos. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui