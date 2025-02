En asilo y abandonada por sus hijos: Fallece Norma Mora y llena de luto a todo Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de internarse en un asilo para actores, en el que le daban digna vida, y tras ser abandonada por sus hijos, la reconocida actriz Norma Mora, que fue considerada como otra 'Diva de la Época de Oro' en el cine mexicano, falleció a los 81 años de edad, y llenó de luto a todo Televisa y el mundo del espectáculo. Al igual que la difunta actriz, Silvia Pinal, Norma marcó un hito en la industria con su talento y su belleza.

Durante la noche del 11 de febrero del año en curso, mediante su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, La Casa del Actor I.A.P Mario Moreno informó que la querida actriz perdió la vida mientras se encontraba rodeada de otros compañeros y personal de la asociación: "Con gran pesar, comunico a ustedes el deceso de nuestra querida compañera Norma Mora, quien falleció en La Casa del Actor, rodeada del cariño y el respeto de sus compañeros, huéspedes, trabajadores, la Directora y miembros del Patronato. Descanse en paz".

La mencionada asociación no ha hablado sobre los familiares de la estrella del cine mexicano, ni tampoco dieron la causa del deceso tan inesperado de la actriz de Ahí Vienen Los Argumedo, por lo que hasta el momento se desconoce si esto fue por una larga enfermedad que ya padecía o simplemente de causas naturales, como ha sucedido en ocasiones anteriores. También se desconoce que sucederá con los servicios funerarios.

¿Quién era Norma Mora?

Mora fue considerada una sex symbol de los años 60 y 70, después de que a sus 16 años, en el año de 1959, debutó en el mundo artístico al ganar un concurso de belleza organizado por una reconocida revista mexicana. Según lo que la actriz contó en vida, cuando decidió seguir sus sueños de ser actriz, lo hizo sin el apoyo de su familia que se oponía a esa vida para ella, pero no se rindió y solo un par de años después, protagonizó junto a Tin Tan el filme Viva Chihuahua.

Desde ese momento, la estrella del cine fue vista en muchos otros éxitos de la pantalla grande, como Qué Perra Vida, aunque su fama no se consolidó hasta su participación en Santo en el Museo de Cera y Los Astronautas, además de aparecer en obras de teatro como ¡Esta Noche No!. Aunque no se sabe mucho de su vida personal, es del dominio público que estuvo casada con Fernando Casanova, tuvo dos hijos y desde el año 2002 se retiró de la actuación, mudándose a La Casa del Actor I.A.P Mario Moreno.

Norma en Santo en el Museo de Cera. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui