¿Fraude en TV Azteca? Zudikey dice la verdad de salida de Pato Araujo del 'Exatlón México'

Ciudad de México.- Después de que se afirmara que hubo fraude en TV Azteca con la eliminación del querido capitán de los rojos, Pato Araujo, su esposa y también atleta, Zudikey Rodríguez, ha decidido brindar una entrevista en la que explicó toda la verdad de la salida del padre de sus dos hijos del Exatlón México, pese a que era de los favoritos para ganar. El exfutbolista salió el 26 de enero y la televisora fue criticada, diciéndose que producción intervino para su derrota.

El conocido 'Capitán Coraje' es una de las leyendas más conocidas e importantes del reality deportivo narrado por Antonio Rosique, incluso ha sido campeón de la emisión. Por esto, cuando el domingo 26 de enero resultó ser el eliminado, nadie podría creerlo y se comenzó a decir que hubo fraude, y otros que el exfutbolista se dejó ganar para irse con su familia, ya que hacía mes y medio que nació su segunda hija con Zudikey, Antonella Araujo Rodríguez.

Ahora, tras casi un mes de especulaciones, la velocista que fue parte del equipo de los 'Titanes' (rojos), acaba de dar una entrevista para TV Notas, en la que negó rotundamente que la bebé fuera el motivo, ya que Pato pidió permiso para asistir a su nacimiento y regresó con la mentalidad de ganar: "Me iban a programar para inducirlo y esperar a mi esposo. Pato pidió permiso a Exatlón para estar conmigo en ese momento. Antonella nació el 1 de diciembre de 2024 y él llego al día siguiente. Estuvo una semanita con nosotros y regresó a la competencia”.

Zudikey declaró que tanto ella como Pato esperaban que se quedara hasta el final, incluso vencer a Heliud Pulido o Koke Guerrero en la final para alzar el trofeo, pero que al final las cosas se dieron diferente, señalando que el exfutbolista le contó que todo se sintió como el destino: "Cuando él llegó a casa, me platicó que muchas cosas pasaron en esa eliminación. Que las cosas no se le dieron, porque eran tiros que a lo mejor él podía controlar, pero que hubo situaciones del destino y que no era el momento de quedarse”.

Finalmente, la deportista mencionó que esto podría haber sido obra divina, porque cuando Araujo regresó a la Ciudad de México, ella y sus dos hijos, Antonella y Lían Araujo Rodríguez, estaban enfermos de influenza y se vieron delicados, y tenerlo fue vital para su mejoría: "Cuando regresó, nosotros nos encontrábamos mal de salud y fue algo del destino, lo necesitábamos mucho. El no sabía que estábamos enfermos y fue como esa conexión a larga distancia. Con su salida ya se pudo integrar con nosotros. Los niños lo necesitan mucho”.

