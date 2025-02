Leticia Calderón responde a Karla Esquivel luego de que la acusara de golpearla

Comparta este artículo

Ciudad de México. - Hace unos días, la actriz Karla Esquivel reveló detalles sobre la cachetada real que recibió de Leticia Calderón durante la grabación de la telenovela Mi amor sin tiempo, lo que ha generado un debate sobre los límites en la actuación.

El tema se viralizó esta semana después de que Esquivel asegurara en una entrevista que Calderón nunca le pidió disculpas tras el fuerte golpe.

Según el relato de Esquivel, la escena requería que la cachetada fuera marcada, es decir, simulada sin contacto real. Sin embargo, Calderón la golpeó con fuerza, sorprendiendo tanto a ella como a sus compañeros en el set.

Nadie se esperaba que la cachetada fuera real y tan dura. Lety estaba como muy quitada de la pena, no me pidió una disculpa", aseguró Esquivel.

Pero eso no fue todo, pues la actriz también mencionó que el director de la telenovela notó lo sucedido y cuestionó a Calderón: “¿Le pegaste?”, a lo que Leticia respondió: “No, no le pegué… le di un ptazo”.

Por su parte, Leticia Calderón defendió su actuar y aseguró que desde un inicio se sabía que la cachetada sería real. "Estaba muy entendido que la cachetada era real. Yo advertí que solo daría una y que la escena debía quedar impecable", comentó en el programa de YouTube Sin Lisonja, de Alex Kaffie.

Calderón también insistió en que sí tuvo una breve interacción con Esquivel tras la escena: "Sí le dije ‘¿estás bien?’, y no me contestó, se dio la vuelta y se fue. Dije ‘oops’... No fue un golpe, sí fue un fregadazo, sí fue una cachetadota".

La veterana actriz, con 41 años de trayectoria, lamentó que la situación se haya convertido en un problema meses después de la grabación.

No entiendo por qué meses después Karla buscó al productor y se quejó, en vez de decírmelo directamente. Yo le hubiera pedido disculpas, porque no tengo problema en hacerlo. Pero estaba haciendo mi trabajo y lo que el director me pidió".

También comparó su experiencia con la de actores más jóvenes, sugiriendo que ahora se tienen otras sensibilidades en el medio: "Antes los directores te exigían que te dieras la cachetada y se viera real. No digo que sea lo mejor, pero puede haber accidentes y a veces la cachetada sale más fuerte de lo normal".

La polémica ha generado opiniones divididas en el medio artístico y entre el público. Mientras algunos defienden la postura de Calderón sobre el realismo en las actuaciones, otros consideran que este tipo de incidentes no deberían normalizarse en la industria televisiva.

Fuente: Tribuna