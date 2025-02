Muerte en Televisa: Cáncer mata a querida actriz de novelas y filtran secreto del testamento

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz de novelas, quien llevaba varios años retirada de Televisa y que además trabajó en TV Azteca, llenó de luto a sus seguidores tras perder la vida de forma repentina luego de ser diagnosticada con cáncer. Ahora que faltan pocos días para que se cumplan 2 meses de su triste partida, su familia estremece a todos al dar una fuerte noticia y compartir un secreto de su testamento.

Se trata de la querida Dulce, quien el 25 de diciembre de 2024 murió luego de semanas hospitalizada y un diagnóstico tardío de cáncer de pulmón. A mes y medio del lamentable deceso de la cantante, su yerno Moisés González reveló que hasta el momento continúan sin leer el testamento que la artista hizo en vida, con la finalidad de heredarle todos sus bienes a su hija Romina Mircoli.

A pesar de que tanto la descendiente de la cantante como su yerno han manifestado anteriormente que Mircoli es la única persona incluida en la herencia de Dulce, en esta ocasión González aclaró el motivo por el que no han podido darle lectura a la última voluntad de la famosa. "No, no, no, por eso es que también estoy aquí, porque estoy entregando documentos que son para que continúe el proceso, ya se inició"

Hacían falta documentos que teníamos nosotros en original, y que es lo que nos están solicitando para que todo esto termine”, explicó Moisés en entrevista para Sale el Sol.

Hija de Romina sería su heredera universal

Sin embargo, cuando surgió la duda sobre quién fue la persona que Dulce designó como su albacea para encabezar el proceso de la sucesión testamentaria, González aclaró: "Romi… exactamente (es la albacea y la heredera universal)". No obstante, el esposo de Mircoli reveló que su mujer se encuentra muy afectada por la partida de la artista y al borde del llanto resaltó que gracias a que tiene el mismo carácter de Dulce, es que ha podido enfrentar su pérdida.

Sobre todo por todas las críticas que ha recibido Romina por la supuesta mala relación que existió entre madre e hija: "Está muy afectada, pero es muy fuerte, y es algo que le agradecemos el haber heredado, esa fortaleza, esa entereza como hija, como mamá, y pues la fuerza de ella también, ¿no?, la constancia, nos la trasmite". Asimismo, Moisés compartió que el nieto de Dulce sigue sin saber de su muerte pues ellos le han dicho que la intérprete sigue internada y delicada de salud.

Fuente: Tribuna