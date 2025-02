Murió por cáncer: Exactriz de TV Azteca sufre triste fallecimiento y filtra secreto en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A inicios del pasado año 2024 el mundo del espectáculo en México quedó paralizado luego de que se suscitara un fuerte pleito entre Lisset y Dulce en una entrevista en vivo con Adela Micha. Tras el fallecimiento de la intérprete nacida en Tamaulipas, la actriz y estrella musical de 51 años reapareció en el programa Hoy lamentando su partida y compartiendo un fuerte secreto que la fallecida no compartió con la prensa.

Como se recordará, fue en el foro del programa de YouTube La Saga donde la intérprete de temas como Tu muñeca expresó su molestia contra la exestrella de TV Azteca al acusarla de decirle "vieja" en plena emisión. Lisset se mostró muy sorprendida por la situación y siempre manifestó que su intención no fue ofenderla: "Es que la edad es un comentario, no tienes porqué enojarte. Nunca te dije vieja no mam..., no te enojes".

Tras el fallecimiento de Dulce, ocurrido el 25 de diciembre de 2024 luego de ser diagnosticada con cáncer de pulmón, Lisset ha seguido recibiendo 'hate' por lo que pasó en aquel momento. En entrevista exclusiva con el programa Hoy, la actriz del nuevo melodrama Me atrevo amarte reiteró que su momento de tensión con Dulce fue actuado: "Yo sé que no hubo nada malo real con Dulce", expresó en primer lugar.

Acto seguido, Lisset explicó que conoció a la tamaulipeca desde muy temprana edad porque fue alumna de su padre, Willy Gutiérrez (qepd): "Dulce y yo nos conocíamos desde hace muchos años, ella fue alumna de mi papá, mi papá quiso mucho a Dulce y ella a mi papá". Además, se deshizo en halagos hacia la fallecida intérprete: "Siempre la respeté, siempre lo he dicho, es de las voces más privilegiadas que tuvimos".

Y antes de cambiar el tema, Lisset resaltó que tanto ella como Dulce saben muy bien que entre ellas no hubo una rivalidad: "De pronto entramos a la broma y querer hacer cosas distintas en televisión, pues lo logramos, desafortunadamente gente creyó que le falté el respeto pero no fue cierto, subí un video donde la abrazo y le digo '¿todo bien verdad?', no estoy acostumbrada a faltarle el respeto a absolutamente nadie", reiteró.

Por otro lado, la actriz de 51 años confesó cuál es el secreto de su noviazgo con el actor Ramón Valdez Ruiz, quien es casi una década más joven que ella: "Identificamos cosas de ya me vi haciendo esto, ya me enganché, no me hagas caso, estoy menopaustica, traigo esto, mal humor, te amo pero te odio, lo aviso, mientras más honesto seas, mejor", contó la exesposa de Lisardo.

