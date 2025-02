No tiene cura: Tras años retirado de Televisa, villano llega a 'Hoy' con grave enfermedad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un reconocido primer actor, quien tiene varios años retirado de Televisa, dejó sin palabras a todos sus seguidores y fans luego de reaparecer en el programa Hoy y confesar que sufre una enfermedad incurable que lo obliga a usar oxígeno la mayor tiempo del día. Se trata de Humberto Elizondo, quien empezó su carrera en la empresa de San Ángel en el año 1975 y es considerado uno de los máximos galanes.

El intérprete de 77 años participó en entrañables melodramas del Canal de Las Estrellas como El Milagro de Vivir, Nunca te olvidaré, Cuna de lobos, Velo de novia, Los Parientes Pobres, Simplemente María y Mi marido tiene familia, antes de perder su exclusividad. Después pudo hacer su primer trabajo en Telemundo con la serie Malverde: El Santo Patrón. Mientras que en 2022 realizó su última novela en Televisa y se trató de Corona de lágrimas 2.

Tras pasar casi 3 años retirado de la actuación, la mañana de este miércoles 12 de febrero don Humberto reapareció en Hoy platicando que se encuentra en pláticas para volver a las novelas este 2025: "Estoy a punto de hacer una telenovela que me tiene muy emocionado, pero muy emocionado, primero porque es con mi sobrino Fernando Colunga y hasta ahí puedo decir", declaró el famoso histrión.

El proyecto será producido por Juan Osorio pero el famoso primer actor no quiso entrar en detalles sobre el melodrama: "Todavía no me contratan, ya vine a la lectura y todo, pero todavía no hemos firmado el contrato, entonces no puedo adelantar". Cambiando un poco de tema, don Elizondo explicó porqué razón estaba usando oxígeno mientras caminaba en los pasillos de Televisa: "La enfermedad se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica, antes se conocía como enfisema".

Posteriormente, el también intérprete de teatro contó de qué se trata este padecimiento: "Los adbiolos pulmonares y bronquiales se van secando y el intercambio de gases ya no se puede hacer, entra el dioxido de carbono y ya no sale, eso hace que uno se vaya ahogando... Por eso es necesario con oxígeno tanto para dormir como para cuando uno se va trasladando, caminando, es necesario". Finalmente, don Humberto se dijo emocionado y agradecido por seguir activo pese a su edad:

78 voy a cumplir, ya como que el 80 se ve, bendito sea Dios todavía hay quien arriesgue su dinero para que yo trabaje", añadió.

Humberto Elizondo tiene enfisema pulmonar

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy