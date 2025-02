"Que me duerman": Daniel Bisogno hace súplica tras delicada salud y deja helado a TV Azteca

Ciudad de México.- Este miércoles 12 de febrero es un día triste para todos los seguidores de Daniel Bisogno debido a que se confirmó que el conductor nuevamente está hospitalizado y que su estado de salud es delicado. Para evitar rumores, su hermano Alex Bisogno apareció en el programa Ventaneando esta tarde dando todos los pormenores y compartió la fuerte súplica que le hizo el conductor debido a sus graves problemas.

Tras confirmar que Dani tiene aguas en los pulmones y que fue ingresado en terapia intensiva luego de ser sometido a una hemodiálisis, el exconductor de Al Extremo resaltó: "No vemos el final del túnel, si mi hermano había sido mi ídolo toda la vida ahora más, de verdad qué fortaleza". Alex afirmó que las complicaciones que ha tenido 'El Muñeco' lo han tenido al borde de la muerte, sin embargo, él sigue luchando por su vida.

Pedro Sola respondió de inmediato a esta declaración y comentó: "Nosotros también, para nosotros es como nuestra familia, es como si fuera mi hermano, tantos años de trabajar con Daniel, era un chamaco cuando llegó aquí". Posteriormente, Bisogno compartió cuál es el sentir de Daniel frente a esta situación:

Está consciente y por momentos él quisiera no estarlo, dice 'híjole, mejor que me duerman', no es fácil estar conectado a cualquier cantidad de máquinas", dijo el hermano de 'El Muñe'.