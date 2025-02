Shakira aprovecha su regreso a los escenarios en Río de Janeiro y manda este mensaje

Comparta este artículo

Río de Janeiro, Brasil.- Todos los fanáticos de Shakira saben que la artista se encuentra en un gran momento y es que, luego de más de 10 años de abandono por parte de la cantante (quien se retiró de manera parcial para enfocarse en la familia que formó con Gerard Piqué) misma que ahora regresa por todo lo alto con una gran cantidad de material discográfico, como es el caso de Las Mujeres Ya No Lloran, tema que le da nombre al ambicioso tour mundial en el que está trabajando.

Como muchos sabrán, la estrella colombiana pretende visitar varios países como parte de su gira, entre los que destacan Brasil, México y Estados Unidos. De hecho, el tour comenzó recién la jornada del pasado miércoles 11 de febrero, en el Estadio Olímpico Nilton Santos, en Río de Janeiro y, las imágenes que han logrado filtrarse en redes sociales dan una espectacular vista previa a los demás países de lo que les espera.

Desde el día de ayer, Shakira emitió un conmovedor mensaje en el que le contó a toda su audiencia lo emocionada que se sentía por regresar a los escenarios, mientras resaltaba el hecho de que había trabajado arduamente para que el espectáculo saliera según lo previsto. La celebridad contó que cada paso, cada nota y cada elevación de voz estaba previamente preparado para que la gente pudiera disfrutar de un show sin precedentes.

Ahora que la inauguración de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour ha pasado, la cantante de éxitos como Las Caderas No Mienten y Ojos Así reapareció en sus redes sociales con un conmovedor mensaje en el que se notaba más agradecida que nunca con el público de Río, quienes parece que la recibieron de la mejor manera posible, motivo por el que no pudo cerrar la noche sin denominarlos como la “mejor multitud para empezar la gira”.

Todo ocurrió durante la mañana de este miércoles 12 de febrero, a través de la cuenta oficial de Instagram de Shakira, en la que compartió un carrusel de imágenes con los mejores momentos de su actuación de ayer, aunado al mensaje antes mencionado: “¡Río! (…) Gracias por todo su amor, cariño y energía en una noche inolvidable. Sao Paulo, ¿estás listo?”, declaró la cantante a manera de promesa para su siguiente espectáculo.

Fuentes: Tribuna