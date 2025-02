"Vámonos a la ver...": Conductora de Televisa corta transmisión en vivo por intensa pelea

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida conductora de Televisa y periodista mexicana, Verónica Gallardo, hace unas cuantas horas que protagonizó intensa pelea con su compañero de programa, el también representante, Rodrigo Fabroso, quien sumamente enojado la acusó de obstaculizar su libertad de opinión al hablar del polémico caso del Fofo Márquez, por lo cual con un "ya Vámonos a la verg...", exigió a los camarógrafos que cortaran la transmisión en vivo, a lo cual obedeciendo y salieron del aire de inmediato.

Gallardo es una de las presentadoras de televisión y periodistas más reconocidas de México, con una extensa trayectoria de más de 40 años, por lo cual su trabajo es considerado como periodismo de calidad y sus opiniones no son tomadas a la ligera, sin embargo, en esta ocasión, Fabroso puso en duda las habilidades periodísticas de la colaboradora de La Oreja, declarando que "no hizo bien su chamba" y que no respetaba su libertad de expresión como debería de hacerlo.

Mientras que Verónica hablaba sobre lo que pensaba del caso, declarando que no consideraba una justicia los años que se le dieron y duda que la víctima, Edith Márquez, esté fingiendo su dolor y su temor por lo que pueda pasarle si sale el influencer libre, Rodrigo se mostró inconforme y comenzó a señalar que él consideraba que solamente le pusieron esa sentencia por ser famoso, por lo mediático del caso y hubo varias injusticias, además de si hubo o no entrevista de Fofo con Adela Micha.

Ante esta situación, la exconductora del programa Hoy quiso seguir dando su opinión negativa a lo que exponía su compañero, quien se molestó y con insultos comenzó a decir que "a la ver..." todo, que ella y su otra compañera no hicieron ver su trabajo, y comenzó a tomarse como un ataque personal lo que dijeron sus compañeras, y que era un "pu... ataque" en su contra y que ya no iba a decir nada más.

Mientras que Verónica y su compañera trataban de hacerle ver que con el tema de Adela nadie se equivocó, que no estaban criticando su opinión del caso y simplemente estaban externando lo que ellas sabían y creían, Rodrigo pidió que ya "corten la transmisión, no quiero hacer nada ya", reclamando una vez más que no lo dejaban opinar libremente y que ellas estaban diciendo "estupideces".

Fuente: Tribuna del Yaqui