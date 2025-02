Yuri saca las garras y defiende su colaboración con Ángela Aguilar pese a críticas

Ciudad de México. - La cantante mexicana Yuri continúa respaldando su colaboración con Ángela Aguilar en la nueva versión del sencillo La maldita primavera, a pesar de la ola de críticas que ha recibido este dueto.

Aunque ambas artistas han celebrado el éxito del tema, Yuri explicó las razones que la llevaron a trabajar con la hija de Pepe Aguilar, quien ha estado en el centro de la polémica en los últimos meses debido a su relación con Christian Nodal.

Yo quise cantar con ella. Cuando surgió todo este rollo del dueto, ella no estaba casada todavía. Si hizo mal o no hizo mal…, pues todos la hemos regado. Yo también me casé a los 21 años, y qué bueno que no había redes, sino también me hubieran puesto”, declaró la veracruzana.