Actriz de Televisa culpa a Imelda Garza Tuñón por muerte de Julián, hijo de Maribel Guardia

Ciudad de México.- La reconocida y querida primera actriz, Olivia Collins, recientemente brindó una impactante entrevista en la que dejó en shock a los espectadores de Televisa, debido a que decidió culpar de la muerte del actor y cantante, Julián Figueroa, a su viuda, la también intérprete, Imelda Garza Tuñón. La estrella de melodramas dijo que dada a su tan cercana amistad con Maribel Guardia, pudo ser testigo de muchas cosas extrañas.

Después de que Imelda reportara que su hijo, José Julián Figueroa, como desaparecido, Olivia salió en defensa de la actriz de Corona de Lágrimas y se fue con todo en contra de la joven actriz, soltando la lengua, haciendo fuertes revelaciones, como que ya no sabe que hacer para ocultar la verdad: "Por favor, vamos a ser coherentes, no es ningún secuestro. Está dando 'patadas de ahogado'. No defiendas lo indefendible, Imelda, de verdad, Maribel está perfectamente con la ley".

Ante esto, la exintegrante de Las Estrellas Bailan en Hoy, fue concisa al asegurar que ella vio de primera mano como es que Imelda era una madre descuidada y cuando tenía la custodia del menor en realidad no se hacía responsable, por lo que le mandó a la actriz de Princesas el mensaje directo de que entienda que está mal y acepte la ayuda: "Está arañando las paredes, queriendo salir avante de esto, pero cuando lo tenía no lo cuidaba, cuando lo tenía no hacía lo correcto como una madre. No se lo está quitando, ¿qué no entiende que no se lo está quitando? Es que no tiene inteligencia, ella sabe que está mal".

La actriz de Perdona Nuestros Pecados recalcó para el programa Hoy que Imelda lo único que demuestra es que es una malagradecida que no quiere ver que se le está dando una oportunidad de ser mejor madre y que Maribel la ve como una hija más y por eso hace esto: "Le está ofreciendo rehabilitación. Maribel casi casi la adoptó como su hija. Después de la muerte de Julián, se quedó a vivir ahí. Es malagradecida, total y absolutamente malagradecida, desubicada, muy trastornada".

Finalmente, Collins dejó en shock al asegurar que la actriz de La Rueda de la Fortuna tuvo que ver en el deceso inesperado del hijo de Joan Sebastian: "Imelda siempre ha sido un problema, siempre. No lo ayudó, pues no le convenía que él estuviera bien, nada más puedo decir eso". Pese a que dijo que no podía hablar más por respeto a Maribel, agregó que considera que estuvo detrás de este deceso: "Sí (creo que tuvo algo que ver con la muerte de Julián). Lo demás, que pasó atrás, estuvo muy raro nada más, muy raro".

Fuente: Tribuna del Yaqui