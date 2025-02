Alfredo Adame se lanza contra Karla Sofía Gascón por 'sociedad' con falso cirujano

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Como es bien sabido, Alfredo Adame está sumamente involucrado en la actual polémica de Karla Sofía Gascón, actriz que desde hace unos meses está envuelta en la controversia desatada por la película Emilia Pérez, misma que encendió la molestia entre los mexicanos porque consideran que trata temas delicados de manera superficial, entre las problemáticas que menciona se encuentran la transexualidad, la desaparición forzada y el narcotráfico.

Derivado de ello salieron a la luz algunos tuits que Karla compartió en sus redes sociales hace algunos años, los cuales fueron considerados como xenofóbicos y racistas por quienes los leyeron, esta situación provocó una cancelación masiva de la actriz al grado en el que La Academia, Netflix e incluso el director Jacques Audiard, quien dijo que no quería hablar con ella de nuevo dado a que consideraba que era una persona que se estaba destruyendo a sí misma.

Alfredo Adame revela el crimen por el que Karla Sofía Gascón sería incriminada

Es bajo este contexto que trascendió la noticia de que Alfredo Adame habría iniciado un proceso legal en contra de un cirujano plástico conocido como ‘Dr. RAQ’, quien habría operado a más de 100 personas, de las cuales siete perdieron la vida y al menos 20 quedaron en estado grave después de pasar por su quirófano. Según declaraciones del polémico conductor “es un médico que andaba haciendo operaciones a transexuales, andaba prófugo desde el 2011, la Fiscalía de Querétaro lo acaba de agarrar hace poco tiempo”, señaló el famoso.

Alfredo Adame señaló que el delito por el que Karla Sofía Gascón estaría involucrada sería por una asociación con ‘Dr. RAQ’, el famoso lo explicó de la siguiente manera: “Claro, está incriminado, él invitó a la gente, eso es asociación delictuosa o no sé cómo de cómo se configura el delito, pero claro, si yo te invito a que te operes con un doctor que no es médico cirujano plástico, que no sabe hacer esas operaciones (…) pues te estoy llevando con un individuo fraudulento para obtener algún beneficio”, señaló para Infobae antes de entrar a La Casa de los Famosos All Stars.



Karla Sofía Gascón sería incriminada por asociación delictuosa

El exconductor de Hoy indicó que, desde su perspectiva, Karla Sofía Gascón podría ir a prisión e incluso afirmó que la Fiscalía ya estaba investigando a la histrionista y a todo el equipo de trabajo de ‘Dr. RAQ’: “Las denuncias son para quien resulte responsable, dentro de la investigación está Karla Sofía y los asistentes del doctor”. Cabe señalar que, hasta el momento, las autoridades no han hecho mención de que la actriz, en efecto, podría ser encarcelada.

