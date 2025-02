Andrea Noli confiesa si Jorge Salinas la obligó a no hablar sobre reconciliación con su hija

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace varios meses ha generado gran expectativa el hecho de que Jorge Salinas por fin se hiciera responsable y aceptara su paternidad con Valentina Noli, la hija que procreó con la actriz Andrea Noli hace casi dos décadas, cuando él seguía casado. Aunque ambas familias habían preferido guardar silencio, recientemente la protagonista de novelas compartió una importante declaración al respecto.

Durante la presentación de la nueva temporada de MasterChef Celebrity, donde ella es participante, la actriz se pronunció sobre los recientes rumores que indicaban que Jorge se había molestado con ella por hablar públicamente sobre su acercamiento con Valentina. Ahora Andrea negó tajantemente esta información, e incluso apoyó la postura que tanto Jorge como su actual esposa, Elizabeth Álvarez, han tomado con la prensa en torno al tema.

Es guardar la privacidad, y ellos son una familia que cuidan mucho eso, me parece muy sano que lo hagan", expresó la artista.

Andrea Noli niega pleito con Jorge Salinas

Además, la actriz de novelas como Top Models y Se busca un hombre aclaró que ella no mantiene ningún tipo de relación con el padre de su descendiente: "No, no ha habido (comunicación). En realidad, no tenemos un contacto de estarnos llamando y 'hola, ¿cómo estás?'. Es más, a través de Valentina, y para ella", manifestó. Haciendo alusión a los supuestos reclamos de Jorge, Noli subrayó que todo es mentira:

No, para nada, ha sido mentira; nosotros tenemos nuestro buen arreglo. Yo soy como soy, ellos son como son. Y respetamos mucho nuestras maneras de ser. Yo comento las cosas, pero sobre mi vida, y ya no ahondo en cosas privadas".

Además, Andrea reiteró que la historia y polémica que vivió con Jorge Salinas durante tantos años por la paternidad de su hija, es cosa del pasado y aseguró que ella ya perdonó a Salinas: "Claro, (yo ya perdoné), todo eso ya quedó atrás, ahora es una vida nueva, comienzo nuevo, ciclo nuevo… y con todo lo maravilloso que esto pueda traer", afirmó la mexicana de 54 años.

Por otro lado, Andrea Noli apareció como invitada del programa Qué buena hora en Unicable y reconoció que fue difícil conseguir pareja debido a que ella fue madre soltera toda la vida. La actriz señaló que si bien ella intentó hacer su vida con alguien más, esto no resultó bien: "Yo no quería un padre para mi hija pero sí necesitaba una imagen paterna y eso lo volvía más complicado, él no quería jugar un papel de papá y ella (mi hija) sí quería tener esa atención... al final la relación se terminó".

