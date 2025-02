Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - Colleen Hoover volvió a Instagram, aunque su perfil luce considerablemente distinto. Tres semanas después de desactivar su cuenta en medio de la batalla legal entre Justin Baldoni y Blake Lively, la autora de It Ends With Us reapareció en la plataforma este miércoles con cambios notables en su contenido.

Los seguidores de Hoover, de 45 años, notaron de inmediato que la escritora eliminó todas las publicaciones que incluían a los dos protagonistas de la adaptación cinematográfica de su novela. Anteriormente, había compartido varias imágenes junto al elenco, incluyendo a Lively, quien interpretó a Lily Bloom, y a Baldoni, quien dirigió y protagonizó la película en el papel de Ryle Kincaid. No obstante, Hoover conservó algunos anuncios iniciales de casting y una publicación dedicada a sus seguidores.

Colleen Hoover regresa a Instagram y borra todo rastro de Blake Lively y Justin Baldoni. Foto: Internet

Estrenada en agosto de 2024, la película basada en la exitosa novela de 2016 fue un rotundo éxito de taquilla, recaudando más de 350 millones de dólares. Sin embargo, las tensiones detrás de cámaras han generado un revuelo mayor al del propio estreno.

Los rumores sobre una supuesta enemistad entre Lively, de 37 años, y Baldoni, de 41, se intensificaron cuando ambos actores evitaron hacer apariciones conjuntas en la gira de prensa. La situación escaló cuando, cuatro meses después del estreno, Lively presentó una demanda por acoso sexual contra Baldoni, acusándolo de intentar "destruir" su reputación y de orquestar una campaña de desprestigio en su contra, lo que el actor y director negó categóricamente.

En medio de la controversia, Hoover expresó su apoyo a Lively a través de una historia de Instagram: "@blakelively, no has sido más que honesta, amable, solidaria y paciente desde el día en que nos conocimos. Gracias por ser exactamente el ser humano que eres. Nunca cambies. Nunca te marchites". Además, compartió un artículo del New York Times titulado 'Podemos enterrar a cualquiera': dentro de una máquina de difamación de Hollywood.

Menos de dos semanas después, Lively formalizó su demanda contra Baldoni, alegando que el director la humilló y acosó sexualmente. Entre sus acusaciones, sostuvo que él le mostró imágenes de mujeres desnudas en el set, habló de su adicción pasada a la pornografía y agregó escenas sexualmente explícitas sin su consentimiento.

Baldoni no solo negó las acusaciones, sino que también contraatacó con una demanda por difamación de 250 millones de dólares contra el New York Times y otra de 400 millones de dólares contra Lively y su esposo, Ryan Reynolds. En su defensa, Baldoni publicó mensajes de texto entre él y Lively, así como material del rodaje. No obstante, Lively argumenta que estas pruebas solo refuerzan sus denuncias.

En fin, a medida que ambas partes se preparan para el juicio, se ha citado a varias figuras públicas, incluida Taylor Swift, para testificar en los próximos meses. El proceso judicial está programado para marzo de 2026, aunque un juez ha advertido que podría adelantarse si el caso sigue siendo "litigado en la prensa".

Este escándalo ha generado un intenso debate en Hollywood y en redes sociales, dejando a la audiencia expectante ante los próximos acontecimientos.

Fuente: Tribuna