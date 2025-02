Destrozada, Mariana Seoane manda mensaje y alerta a fans: "Quisiera regresar el tiempo"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A lo largo de su trayectoria musical, Mariana Soeane ha demostrado ser una de las celebridades camaleónicas de la industria de la actuación mexicana, dado a que se puede adaptar a diversas ramas del arte como es el caso del modelaje, canto, baile y actuación, en esta última ha brillado con papeles en producciones de la talla de Por ella soy Eva, Retrato de familia, Tormenta en el paraíso, La tempestad y Hasta el fin del mundo.

Regularmente, cada vez que Mariana tenía un encuentro con la prensa, solía tener una excelente actitud, esto incluye la ocasión en la que salió a plantarle cara a los medios de comunicación, el día de la muerte de su madre; sin embargo, no todo en esta vida es lineal y Seoane así lo demostró en su última publicación de Instagram, al cual resalta por debido a que la famosa no le añadió ese tinte alegre que tanto la caracteriza.

Mariana Seoane de luto por la pérdida de su mamá

Créditos: Internet

Resulta ser que la cantante de Te vas compartió una fotografía en la que todos se encuentran sonrientes, mirando hacia la cámara. En la imagen se puede apreciar que, en el centro, se encuentra su querida madre, mientras que Mariana está en la esquina inferior izquierda de la fotografía: “Quisiera regresar el tiempo aunque solo fuera por unos instantes… volver a verlos, besarlos, abrazarlos reírnos, cantar y llorar, escuchando tus canciones mi negro amado”, comenzó el mensaje de la estrella.

Seoane continuó su texto mencionando a quienes ya habían partido de este plano y no pudo finalizarlo sin antes mencionar a su adorada madre: “Sé que recordar es volver a vivir y de estos recuerdos tengo lleno el corazón, pero hoy los extraño mucho (…) Mamá, como me haces falta y no hace ni un mes que partiste a un lugar donde ya no hay dolor y todo es luz, los amo”, concluyó el mensaje de la querida histrionista.

Marina Seoane manda desgarrador mensaje

Créditos: Instagram @laseoaneoficial

Como era de esperarse, la publicación de Mariana Seoeane, la cual no tiene ni tres horas de haber sido compartida (al momento en el que se escribió esta nota), llamó poderosamente la atención de los internautas, quienes no tardaron en aglomerarse con una amplia cantidad de reacciones y mensajes de apoyo a la actriz, entre los que destacan algunos que comparten que también perdieron a sus respectivas madres o a alguien especial para ellos.

Fuentes: Tribuna