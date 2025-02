Es lesbiana: Tras bajar 20 kilos, actriz vuelve a Televisa y confirma romance con otra mujer

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida actriz y conductora, quien empezó su carrera en Televisa desde hace 13 años y que ha bajado más de 20 kilos, de nueva cuenta sorprendió a todos sus seguidores debido a que hace algunas horas reapareció en la televisión hablando de su romance con otra mujer. Se trata de la talentosa Michelle Rodríguez, quien desde hace poco más de 1 año presentó a su novia, la actriz Victoria García.

La también cantante y bailarina comenzó su carrera en San Ángel desde 2012 actuando en la exitosa telenovela Amores verdaderos, donde interpretó a la sirvienta 'Polita' y luego se unió a otros melodramas como Qué pobres tan ricos y Mi corazón es tuyo. También actuó en las series La Rosa de Guadalupe y 40 y 20, y hasta participó en varias temporadas de Me caigo de risa. Hace varios meses, Rodríguez reapareció irreconocible pues se deshizo de varios kilos y presume una nueva figura.

Michelle Rodríguez ha bajado más de 20 kilos

La noche del pasado martes 11 de febrero Michelle apareció como invitada estelar del programa Montse&Joe, en el Canal Unicable, donde habló como nunca antes de su romance con otra mujer. La actriz salió del clóset y compartió por primera vez sus preferencias hasta que conoció a Victoria García. En primer lugar, Montserrat Oliver le preguntó a la actriz sobre cómo la ha tratado el amor en toda su vida: "Me ha tratado regular, ahorita me está tratando muy bien".

La intérprete de 41 años expresó que se siente más feliz y estable que nunca al lado de su novia: "Llevo un año y medio con mi novia, estoy muy feliz, muy muy feliz". Sobre el secreto que las ha ayudado a que su relación prospere, Rodríguez apuntó: "Es un amor muy de conversaciones incómodas, muy de platicar, de mucha formalidad, de mucha consciencia y se aleja del amor romántico, pero está bien decir 'nos hace falta esto'".

Michelle también confesó que ha tenido relaciones muy complicadas en el pasado y que incluso una duró 9 años: "Ya nos metieron unas revolcadas por andar enamoradas, me ha tocado cosa fuerte en el amor, me ha tocado el 'sabes que dice mi mamá que siempre no' y el '¿puedo venir ahorita rápido?'". Además, la intérprete presumió que su novia es su 'colágeno' pues es varios años más joven que ella.

Fuente: Tribuna y YouTube Unicable