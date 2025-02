Escándalo en la TV: Denuncian de acoso sexual a Presidente de Telemundo; deja su puesto

Comparta este artículo

Ciudad de México.-

El pasado martes 11 de febrero, Donald decidió abandonar el puesto de la presidencia de contenido, programación e innovación de los realitys en la televisora antes mencionada, en medio del arranque de La Casa de los Famosos All Stars. Dado su puesto y que acaba de salir al aire uno de sus más vistos proyectos, se hizo extraño para muchas personas que abandonara su lugar de trabajo por más de siete años, así que investigaron los motivos detrás.

Por este motivo, en la cuenta de Instagram de Chamonic3, afirmaron que realizaron una investigación con trabajadores de dicha televisora y descubrió que supuestamente el exejecutivo de la empresa televisiva está en serios problemas a causa del entrenador de sus programas, José Fernández: "Lo está acusando no formalmente (ó sea no en donde debe ser), José Fernández, un entrenador que tenía segmentos en programas de Telemundo de acoso sexual. También salió a la luz el nombre de Ana María Canseco Barbara Bermudo entre otros.

José y Donald. Internet

Ante esto, la comunicadora mencionó que tal vez otros ejecutivos dentro de Telemundo habrían tomado la decisión de despedir al presidente, pero por darle la oportunidad de no hacer un gran escándalo, es que le permitirían el decirle adiós a las instalaciones como si fuera idea suya el retirarse: "Así es de que podría ser que haya algún otro caso formal dentro de Telemundo, que hizo a la cadena tomar la decisión de qué este ejecutivo se fuera y dijera que se iba por su propia decisión".

Finalmente y para darle contexto a la situación, la comunicadora agregó que por muchos años habría mantenido una relación amorosa con otro importante ejecutivo de la televisora y que habrían abierto juntos un negocio que aún sigue vigente: "Se dice que este exejecutivo fue pareja de Alejandro Chamán por varios años y junto a él crearon esa compañía de productos para bajar de peso y actualmente sigue siendo socio de la compañía Yes You Can (de Alejandro Chamán)".

Donald sería acusado de acoso. Instagram @chamonic3

