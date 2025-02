Famoso actor de Cobra Kai sorprende al revelar compromiso con su compañera de reparto

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - Hay buenas nuevas en el mundo de la farándula internacional, pues el actor Tanner Buchanan, conocido por su papel de Robby Keene en la serie Cobra Kai, ha causado revuelo tras anunciar su compromiso con la actriz Mary Mouser, de 28 años, quien también formó parte del elenco de la misma producción.

Pero ¿Quién es Tanner Buchanan?

Tanner Buchanan nació el 8 de diciembre de 1998 en Lima, Ohio, Estados Unidos. Desde los 12 años incursionó en la actuación con participaciones en series como Modern Family. Sin embargo, su fama se consolidó con su interpretación en Cobra Kai, la serie secuela de The Karate Kid que se transmite en Netflix, y donde conoció a su bella novia y ahora prometida.

Pero bueno, para saber más sobre Tanner, este tiene 26 años de edad, su signo del zodiaco es Sagitario y estudio Glandorf Elementary School en Ohio, acerca de si ya tiene hijos, no, aún no, por lo que cuando desee tener con la actriz, serán los primeros.

Acerca de su trabajo actoral, el actor ha participado en diversas series de televisión, entre ellas:

Designated Survivor

Major Crimes

Grey’s Anatomy

Ghost Girls

Growing Up Fisher

Los Goldberg

Mixology

Fuller House

Deputy

Girl Meets World

The Fosters

Pero eso no es todo, pues en el cine, Tanner Buchanan también se ha estado abriendo camino, pues ha trabajado en las siguientes películas:

He’s All That

The Hyperions

Chance

Max Winslow and the House of Secrets

Cómo conquistar a Billy Walsh

Acerca de la noticia del compromiso de Tanner Buchanan y Mary Mouser, esta se dio tras la premiere del final de Cobra Kai. Durante años, se había especulado sobre una relación entre ellos, pero ambos mantuvieron su vida privada lejos de los reflectores.

El anuncio ha sorprendido a sus seguidores, quienes han celebrado la noticia y expresado su alegría por la pareja. Ahora, los actores de Cobra Kai se preparan para dar el siguiente paso en su relación, marcando un nuevo capítulo en sus vidas. No dejes de seguir visitando nuestro portal Tribuna Sonora para estar al tanto de lo que acontece en la farándula y de todo lo que pasa en otros ámbitos en México y en el mundo.

Fuente: Tribuna Sonora