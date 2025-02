FOTOS: A sus 67 años, Juan Osorio le da la bienvenida a su nuevo 'hijo' con Eva Daniela

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Juan Osorio y Eva Daniela son una pareja considerada, por más de uno como llamativa, por decirlo menos, ¿la razón? La amplia diferencia de edad entre los dos, la cual es de prácticamente 37 años y unos cuantos meses. Como ya te hemos comentado en otras ediciones, para que te des una idea, mientras el productor estaba teniendo su mediática y tormentosa separación de Niurka Marcos, su actual novia apenas iba en primero de primaria.

Pese a lo ya mencionado, este no es un tema al cual los famosos le presten demasiada atención, sino por el contrario, han llegado burlarse en más de una ocasión de las personas que tendían a criticarlos por Internet, al grado de lanzar TikToks en los que ellos mismos hacían referencia de que son conscientes de la clara diferencia de edad imperante en ellos. Por su parte, Juan Osorio ya dejó en claro que quiere casarse con Eva e incluso le pidió matrimonio en una romántica cena.

Ahora, la pareja ha decidido dar un paso de suma importancia y le dieron la bienvenida al mundo a un nuevo integrante en su familia, ¿será que Juan Osorio y Eva Daniela ya tuvieron a su primer bebé? La realidad es que no. Resulta ser que, dado a que el Día de San Valentín ya se encuentra extremadamente cerca, el productor decidió sorprender a su novia con un encantador regalo, el cual no dudaron en presumir en sus redes sociales.

Eva Daniela y Juan Osorio le dan la bienvenida al nuevo integrante en su familia

Créditos: Instagram @soyevadaniela

Se trata de un encantador cachorro, color blanco, mismo que engalanaron con un tierno moñito. La pareja no dudó en hacer una sesión de fotografías, en la que se les puede ver sonrientes y muy enamorados del pequeño perrito, el cual no paraba de lamer el rostro de Eva Daniela. En tanto, la actriz de 30 años, compartió un breve mensaje en el que se mostró agradecida con su novio e incluso reveló que el canino aún no tenía nombre.

“Con mucha emoción les presentamos al nuevo integrante de la familia. Gracias mi amor, Juan Osorio, por este regalo tan maravilloso. Todavía no tiene nombre.”, señaló la actriz.

Juan Osorio y Eva Daniela posan felices con su nuevo hijo

Créditos: Instagram @soyevadaniela

Como era de esperarse, sus fanáticos no dudaron en reaccionar a tan encantadoras imágenes, mientras que varios más se derritieron de cariño por el perrito: “¡Qué belleza, tiene carita de Ángel!”, “Pido ser la madrina”, “Elegante y único”, “Felicidades a la mamá perruna”, “Está bellísimo el cachorro, parece copo de nieve”, “Ella está muy, muy enamorada”. Cabe señalar que el cachorro es de raza Pomerania, uno de los favoritos de las estrellas, puesto la misma Kim Kardashian tiene varios de ellos.

