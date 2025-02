Gala Montes revela el motivo porqué dejó de seguir a Karime Pindter: "No quiero competir"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más la reconocida actriz y cantante, Gala Montes, se encuentra en el centro del escándalo, pues durante una entrevista con Jesse Cervantes y Cynthia Urías, no dudo en revelar impactante motivo que tuvo para tomar la decisión de dejar de seguir en redes sociales a quien en un momento se considero el amor de su vida, Karime Pindter, señalando que "no quiero competir" con nadie.

Tras todo el amor que se demostraron dentro de La Casa de los Famosos México y la aparente relación que estaban forjando las primeras semanas tras su triunfo en dicho reality show, actualmente es todo lo contrario, pues se dice que están peleadas y hasta que habría sabotaje entre ambas. Fue Pablo Chagra quien mostró las pruebas de que Montes dejó de seguir a Pindter en Instagram y otras redes sociales.

Pero, además del tan polémico unfollow, también mostró el mensaje que la actriz de La Mexicana y El Güero retuiteó de una fan a través de X, antes conocido como Twitter, en el que acusan a Karime de robarle trabajo a Gala, cobrando la mitad de lo que ella para asegurar el contrato. Sin embargo, en medio de las peleas, surgió una llama de esperanza de una reconciliación o de solo malos entendidos, pues Montes reveló que su nueva canción, Más Bonita que el Mar es dedicada a una mujer, y se cree que Karime habría sido su inspiración.

Lamentablemente, la chispa de esperanza que nació en el programa Hoy, se ha extinguido, debido a que confesó que en efecto, había dejado de seguir a la creadora de Karime Kooler, aunque aseguró que no era por lo que decían los medios de comunicación, sino por decisiones personales, y no tenía nada que ver competencia laboral: "Decisiones personales el problema es que se meten los medios y quieres meter cizaña, no hay cizaña señores, yo no quiero competir con nadie, a mi no me comparen con nadie, yo no soy como Karime Pindter".

Finalmente, la intérprete de La Oportunidad dijo que no sabía si en algún momento le daría follow de nuevo, pero recalcó una vez más, que no hay mala sangre con la exparticipante de Acapulco Shore y le deseaba lo mejor siempre y no van a conseguir que se peleen: "La gente nos quiere picar, no va a pasar, el deporte favorito en este país es poner a dos mujeres en contra y no va a pasar, no va a pasar, sí la dejé de seguir en redes sociales, cada quien sus chelas".

Fuente: Tribuna del Yaqui