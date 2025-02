Galán de Televisa podría haber sido asesinado, reportan sus amigos; viuda sería la culpable

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El próximo 9 de abril del 2025 se cumplirán 2 años del repentino fallecimiento de un joven actor, que recién estaba iniciando su carrera en Televisa cuando perdió la vida a causa de un infarto fulminante mientras dormía. Aunque ya pasaron muchos meses desde el lamentable hecho, la causa de su muerte ha sido puesta en duda y varios allegados al artista señalan que la viuda podría estar detrás de su fallecimiento.

Se trata de Julián Figueroa, cuyo nombre regresó a todos los titulares de la prensa desde que surgió el pleito legal y mediático entre su madre Maribel Guardia y la madre de su hijo, Imelda Garza Tuñón. Esta situación ha provocado que personas muy cercanas salgan a brindar su versión sobre lo que sucedía al interior de su familia, y que incluso se pronuncien sobre las especulaciones en torno al deceso de Julián.

En medio de esta batalla legal entre Maribel e Imelda, René Marcos, amigo del fallecido cantante, confesó en entrevista algunas de sus dudas sobre el motivo del fallecimiento del cantante y declaró que el famoso ya no estaba a gusto con su relación sentimental antes de su muerte, asegurando que él y su esposa incluso ya no dormían juntos.

Sí, así es, (dormían en habitaciones separadas), bueno, él se encontraba en un lugar que le acondicionaron, abajo, precisamente para que estuvieran más tranquilos y no hubiera pleitos, porque sí tenían muchos pleitos verbales, y ya ella se quedó en la recámara que era de él, donde él nació", relató Marcos a Venga la Alegría.

Señalan a Imelda Tuñón como culpable por la muerte de Julián Figueroa

Además, expuso que esta situación no era un secreto: "Sí, se sabe, y lo sé, Julián me lo llegó a compartir, ya el último año, año y medio, realmente él estaba con ella por el niño". Al respecto de los señalamientos que mencionan que presuntamente Tuñón le suministraba estupefacientes a su hijo, René expuso: "Sí, claro, si va fumando en el coche, iba todo el niño horneado, viene de una fuente muy cercana y que no creo que mienta, que al niño lo empastillaba para dormirse y para salirse de fiesta, y eso es una cosa que es una barbaridad, la verdad".

Además, el íntimo de Julián se pronunció sobre los rumores que han surgido con respecto a la verdadera causa del fallecimiento del descendiente de Maribel Guardia. "Esto es una declaración muy fuerte, muy, muy, fuerte, y no me quiero meter en líos, pero se sabe, se sabe perfectamente que el cuerpo estuvo ahí un buen rato, no sé cómo estuvo el tema de la autopsia, hubo ahí algo medio raro, yo creo que la señora Maribel ya no quería problemas".

Se sabe que la que le suministraba la droga, era Imelda, ¿no?, y no sabemos si le dio de más, le dio de menos, ¿qué pasó?", cuestionó René.

Otra que también piensa que Imelda podría estar implicada en el deceso de Julián Figueroa es Olivia Collins. La gran amiga de Maribel compartió que existen dudas sobre si el joven actor del melodrama Mi camino es amarte falleció por causas naturales: "Sí… es un tema difícil, pero es algo muy delicado, nunca fue grata para la familia; sin embargo, mi amiga era su… respetaba, tenía que respetar…".

Fuente: Tribuna