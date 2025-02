La acusaron de brujería: Raquel Bigorra filtra triste secreto de la salud de Daniel Bisogno

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En las últimas horas el nombre del conductor Daniel Bisogno volvió a aparecer en todos los medios de comunicación y se volvió tendencia en las redes sociales tras confirmarse que nuevamente se encuentra grave de salud pues fue ingresado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Ángeles del Pedregal, ubicado en la Ciudad de México, debido a falla renal y que entrara agua a sus pulmones.

Después de que el mismo Alex Bisogno confirmara que el titular de Ventaneando nuevamente está luchando por sobrevivir y que su estado es delicado, la actriz Raquel Bigorra compartió un importante mensaje sobre la salud de quien fuera su amigo y compadre. Como se sabe, hace 5 años Daniel acusó a la cubana de vender la exclusiva de su divorcio a una revista, abusando de la cercanía que tenían pues eran compadres.

Pese a la polémica que surgió en aquella época, la también cantante mostró su solidaridad y preocupación por el también comediante y en entrevista con el programa De Primera Mano, además de que externó que ella ha sido testigo de las crisis que ha tenido Daniel: "Yo también (le mando un abrazo), y créeme que cuando yo lo pienso, a ver, hay que recordar que luego hasta somos vecinos", inició su relato.

Y luego añadió: "Me ha tocado de momento ver hasta la ambulancia en más de una ocasión entrar y cosas así. Y siempre que lo pienso, pues lo pienso en salud, en que se recupere", dijo Raquel. No obstante, la cubana aclaró que no hay ningún tipo de relación con 'El Muñeco': "No hemos estado cerca, obviamente. No he sido parte de toda esta parte tan triste y dolorosa que ha vivido la familia, pero sí lo he vivido con otros amigos cercanos".

Raquel Bigorra y Bisogno fueron grandes amigos y hasta compadres

Sin embargo, Bigorra aclaró que no estaría dispuesta a tener algún tipo de acercamiento con Daniel después de que él ha seguido atacándola: "Mira, él sabe, él sabe que yo no tengo, sabe perfectamente que ni le guardo rencor, ni le reclamaría, me conoce perfectamente, sabe quién soy. Y yo creo que, a lo largo de estos cinco años, de todo lo que pasó, la acción habla más que las palabras… Yo creo que hay que tener un respeto por lo que vivimos. Y lo que vivimos hasta que fue padre, fue padrísimo. Entonces yo creo que te quedas con eso y él lo sabe".

Asimismo, la exconductora de Venga la Alegría respondió a los rumores de que habría practicado brujería contra Bisogno con la finalidad de afectar su bienestar: "No... Créeme que no es mi religión, no es lo que practico, pero además como ni soy santera, pero ni como para qué. O sea, mira, la verdad, no creo ni en el mal de ojo. Yo creo que nada, hay que vivir, estar feliz, ser agradecido".

Finalmente, Raquel expuso que lo único que desea es que Daniel se recupere y pueda volver a su vida profesional: "Estas cosas pasan, alguna vez lo hablábamos. La gente buena también se enferma, la gente buena también pasa cosas y esto es suerte y verdad. Es una situación difícil lo que le ha tocado, pero bueno, pues también a lo largo de todo este tiempo, lo sé por ustedes, por los medios, a lo largo de todo este tiempo también lo he visto que ha estado batallando y que ha estado dándole duro y que la puede vencer".

