"Macho ridículo": Sergio Mayer destroza a Diego Boneta tras acusar de tráfico a su esposa

Ciudad de México.- El tan polémico actor y político Sergio Mayer Bretón, como es costumbre con temas de su interés, no se quedó callado tras las declaraciones de Diego Boneta, en las que acusa de tráfico de influencias a la reconocida actriz, Issabela Camil, luego de que la bioserie autorizada de Luis Miguel fuera obligada por el juez a recortar escenas íntimas sobre Issabela, bajo el argumento de que se violó su derecho a la intimidad al referir su historia de amor con el 'Sol de México' sin su autorización.

Después de que la Fiscalía General de la República (FGR) falló a favor de Camil y solicitó que Netflix excluya todas las escenas íntimas del personaje basado en la esposa de Mayer, interpretado por Camila Sodi, es que Boneta externó su descontento y sugirió que el proceso legal no fue del todo claro: "Creo que eso es lo que a mí más tristeza me da, y el ver cómo en este país puede haber ese uso ventajoso de fuerzas políticas que no son las más honestas contra algo tan importante como la libertad de expresión".

En su reciente encuentro con los representantes de los medios de comunicación, Mayer Bretón explotó al ser cuestionado por esta situación, y sin miramientos, se lanzó contra el productor y protagonista de Luis Miguel, La Serie: "No tiene ni idea de lo que habla, habla desde el desconocimiento de las leyes, y el querer desacreditar la versión de una víctima, de una mujer, eso es el típico macho absurdo y ridículo, el decir 'claro, es que está ardida, claro, es que ahí hay un uso faccioso de la autoridad', y dando a entender que yo estoy metido, que no se equivoque, el día que yo me meta, se va a dar cuenta".

Al escuchar que la acción de la madre de sus hijas atenta contra la libertad de expresión, el exintegrante del grupo Garibaldi, refutó: "Que no quiera ahorita decir que: 'nos quieren limitar nuestra libertad de…', ¿qué tiene que ver la libertad de expresión con las escenas que hicieron?". El actor de Televisa recalcó que Issabela ya había externado desde antes que no desea que se hable de esa historia y es válido respetar su privacidad.

También le consultaron a mi esposa si quería dar su versión hace muchos años, y ella dijo: ‘de ninguna manera, yo no quiero hablar del tema’, y se lo pasaron por el arco del triunfo, eso no es libertad de expresión. Yo le pregunto a Diego Boneta: si fuera la historia de su mamá, ¿la hubiera hecho así?", agregó Mayer.

Pero cuando un reportero mencionó que existen rumores de posible tráfico de influencias en este caso, el exhabitante de La Casa de los Famosos México, manifestó que no piensa dar explicaciones a algo que ya ha dicho hasta al cansancio y solo dejara que la gente siga con sus pensamientos: "No me interesa, no tengo nada que decirle a la gente, nada, que piensen lo que quieran, no me voy a desgastar, que piensen lo que quieran".

Finalmente, Sergio hizo frente a quienes los señalan de tener intereses económicos en esta batalla legal contra la serie biográfica del intérprete de La incondicional: "¿Qué buscaban los productores?... ¿Qué buscaba Netflix?, a ver, no entiendo la pregunta, la pregunta está bien, no tuya, quien dice eso, me parece hasta estúpido. A ver, ¿cuánto ganaron?, ¿cuánto ganó el actor?, los protagonistas, ¿cuánto ganó el productor?, y dicen: 'ay, es que buscan dinero', ¿y ellos qué buscaban?".

Fuente: Tribuna del Yaqui