Maryfer Centeno sale al borde del llanto en la audiencia contra 'Mr. Doctor' por esta razón

Ciudad de México.- Desde hace varios meses, Maryfer Centeno y ‘Mr. Doctor’ se enfrascaron en un fuerte problema legal, luego de que el youtuber acusara a la experta en el lenguaje corporal de ser una charlatana por proponer algunos métodos para bajar de peso y curar la ansiedad mediante la grafología, cuestiones que no tendrían ningún sustento científico desde la perspectiva del influencer quien es conocedor de la salud.

Derivado de ello, Maryfer interpuso una denuncia por violencia de género y acoso sexual, argumentando que había recibido mensajes y amenazas por parte del influencer. Desde entonces se han reportado una serie de dimes y diretes entorno a los famosos en los que, principalmente, ‘Mr. Doctor’ ha estado lanzando comentarios en contra de Centeno. Es bajo este contexto que llegamos a la mañana de este jueves 13 de febrero, cuando la colaboradora de Hoy se presentó a la audiencia que sostendría con el creador de contenido.

Maryfer Centeno llega con contingente feminista a la audiencia con 'Mr. Doctor'

Créditos: Internet

Algo que llamó la atención es que Centeno llegó con un contingente en el que resaltó la presencia de Carlos Trejo, hecho que sorprendió a algunas presencias en redes sociales, puesto consideran que el caza fantasmas no tendría ninguna relación con Maryfer; sin embargo, algunas más explicaron que éste se encontraría en el lugar por la mala relación que tiene con Alfredo Adame, integrante de La Casa de los Famosos All Stars, que también tendría una disputa con la grafóloga.

Si bien, Maryfer llegó con una actitud de empoderamiento a la audiencia, al termino de la misma se le vio con un semblante lleno de frustración e incluso derramó algunas lágrimas, puesto ‘Mr. Doctor’ se amparó argumentando que no firmó un acuse de recibido, por lo que el trámite legal no se podría realizar. La celebridad señaló que todo este tema había sido muy duro para ella, sobretodo porque al ingresar recibió amenazas por parte de los fans de ‘Mr. Doctor’.

“Tienes ganas de llorar pues desafortunadamente esta persona, mañosamente, pues no acusó de recibido, pues la audiencia no se puede llevar acabo y la verdad ya hasta falté a trabajar para mi es complicado faltar a trabajar y ustedes saben que mi trabajo es en las mañanas. Para mí ha sido muy duro. Me amenazan con el ácido, me tuve que poner lentes ahorita como le consta a mis amigas”, aseguró Centeno.