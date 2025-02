Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - En medio de la disputa legal entre Justin Baldoni y su coprotagonista de It Ends With Us, Blake Lively, los mensajes de texto del actor fueron citados como parte de la investigación en curso.

El equipo legal de Lively ha solicitado a varias entidades, incluidas T-Mobile, AT&T, Verizon y la firma de relaciones públicas de Jed Wallace, que entreguen mensajes de texto y registros telefónicos. Según sus abogados, Mike Gottlieb y Esra Hudson, esta medida busca recolectar pruebas sobre una presunta campaña de desprestigio organizada por Baldoni contra la actriz.

La Sra. Lively ha iniciado un descubrimiento que expondrá a las personas, tácticas y métodos que han funcionado para 'destruir' y 'enterrar' su reputación y su familia durante el último año", expresaron los abogados en un comunicado para el medio Page Six. También afirmaron que las pruebas obtenidas podrán ser presentadas en el juicio, en contraste con el sitio web del abogado de Baldoni, Bryan Freedman, donde se han publicado supuestas evidencias a favor del actor.

Las citaciones de Lively surgen poco después de que su equipo legal solicitara la declaración de Wallace en Texas, buscando incluirlo en su demanda en Nueva York contra Baldoni. Cabe destacar que Wallace también ha presentado una demanda por difamación contra Lively.

Un portavoz de la actriz aseguró que en mensajes privados internos, el equipo de Baldoni habría celebrado la manipulación de la narrativa en su contra. "Se jactaron de que, gracias al trabajo de Jed, lograron cambiar el foco hacia Blake y se rieron de lo fácil que era incitar al odio contra una mujer", reveló la fuente.

Mensajes de texto de Justin Baldoni citados en la batalla legal con Blake Lively. Foto: Internet

Por su parte, el abogado de Baldoni calificó las citaciones como "parte ordinaria del proceso de litigio", pero criticó el nivel de información solicitado. "Están pidiendo cada una de las llamadas, mensajes de texto, registros de datos e incluso información de ubicación en tiempo real de los últimos 2,5 años. Esto demuestra que buscan desesperadamente cualquier base fáctica para sus afirmaciones demostrablemente falsas", argumentó Freedman.

La disputa legal inició en diciembre de 2024, cuando Lively, de 37 años, demandó a Baldoni, de 41, por acoso sexual en el set de It Ends With Us. Además, lo acusó de orquestar una campaña de difamación en su contra con la ayuda de sus publicistas.

Baldoni ha negado todas las acusaciones y contraatacó con una demanda por difamación y extorsión por 400 millones de dólares contra Lively, su esposo Ryan Reynolds y la publicista Leslie Sloane. Asimismo, el actor también demandó al New York Times por difamación, exigiendo 250 millones de dólares en compensación tras la publicación de un artículo sobre las acusaciones de Lively.

El juicio está programado para marzo de 2026, y la controversia sigue creciendo en la opinión pública y los medios.

